Bundesminister Thomas Drozda zum Ableben der Schauspielerin Christine Kaufmann

Wien (OTS) - „Christine Kaufmann trat bereits in sehr jungen Jahren eine erstklassige Weltkarriere – sowohl in Hollywood als auch in Europa – an. Bereits als 15jährige wurde sie mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Sie spielte an der Seite von Kirk Douglas, wirkte in Fassbinder-Filmen mit und war auf den Theaterbühnen im deutschsprachigen Raum zu Hause. Mit ihrer lebensbejahenden Ausstrahlung begeisterte sie ihr Publikum vor und hinter der Bühne. Mein tiefes Mitgefühl gilt in diesen Stunden ihrer Familie, ihren Freunden und Weggefährten“, so Bundesminister Thomas Drozda zum Ableben von Christine Kaufmann.

