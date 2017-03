Unterrainer erfreut über höhere Löhne und Gehälter für Beschäftigte im Hotel- und Gastgewerbe

Mehr Geld für Lehrlinge in Tourismusbranche ist wichtiges Signal der Wertschätzung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tourismussprecher Max Unterrainer zeigt sich erfreut über den zufriedenstellenden Abschluss der Lohn- und Gehaltsverhandlungen für die Beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe. „Die Arbeit im Tourismus ist wichtig für Österreich. Daher freut es mich insbesondere, dass die Lehrlinge in dieser Branche durch ein Mehr an Geld auch ein Mehr an Wertschätzung erfahren – sie sind immerhin das Fundament der Branche“, so Unterrainer am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Das deutliche Plus für unsere Lehrlinge bedeutet Wertschätzung und Anerkennung für eine oft sehr herausfordernde Arbeit, gleichzeitig ist der Tourismus ein wichtiger Beschäftigungsmotor, gerade in konjunkturell schwierigen Zeiten“, so Unterrainer und weiter:

„Außerdem generiert der Tourismus eine starke lokale Wertschöpfung.“ Bundeskanzler Christian Kern habe mit dem Plan A ein zukunftsweisendes Projekt auf die Beine gestellt: „Bildung und Jobs sind dabei der Schlüssel gegen Armut“, so Unterrainer, der in diesem Zusammenhang auf den Sozialbericht verweist, der deutlich zeigt, dass Menschen mit einer fundierten Ausbildung nicht so oft von Arbeitslosigkeit betroffen sind als jene ohne.

„Eine faire Entlohnung der Lehrlinge kommt also einer Attraktivierung der Lehre gleich. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, so Unterrainer. Insgesamt sei der Tourismus eine wesentliche Visitenkarte Österreichs, und macht Österreich für alle attraktiver. „Daher muss es unser aller Ziel sein, für faire Löhne und faire Bedingungen zu sorgen“, so der SPÖ-Tourismussprecher, der den Sozialpartnern zu dem konstruktiven und guten Abschlüssen gratuliert. (Schluss) bj/rm/mp

