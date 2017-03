AVISO: Die Kunst, zu verbinden

Benefizauktion am 7. April 2017 zu Gunsten von Asyl in Not

Wien (OTS) - Asyl in Not lädt gemeinsam mit Innenminister a.D. Dr. Caspar Einem zu Kunstauktion und politischer Soirée am 7. April 2017 in die Albertina.

Mit einer großzügigen Spende aus ihrer Kunstsammlung unterstützen Dr. Caspar Einem und seine Frau Asyl in Not in ihrer Arbeit. Die Moderation des Gesprächs zwischen Caspar Einem und Michael Genner übernimmt ORF-„KulturHeute“-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr. Die Auktion leitet Otto Hans Ressler.

Auf www.kunstasyl.at können die Kunstwerke vorab betrachtet und bereits Gebote abgegeben werden.

Datum:

Freitag, 7. April 2017

Zeit:

18:00-19:00: Einlass und Vorbesichtigung

Anschließend Eröffnung durch Asyl in Not

Ort:

Albertina, Musensaal

Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

& Kontakt:

Asyl in Not

Kübra Atasoy-Özoğlu

Währinger Straße 59/2/1

1090 Wien

+43/650/7339564

k.atasoy @ asyl-in-not.org