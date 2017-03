Jugendkarlspreis 2017: "Explosion of Peace #Friedenstaube" ist Österreich-Sieger

Österreich schickt das engagierte Projekt "Explosion of Peace #Friedenstaube" in die Europäische Endauswahl

Wien (OTS) - Die österreichische Jury, bestehend aus Europaabgeordneten und Jugendvertretern, hat entschieden: Das Projekt "Explosion of Peace #Friedenstaube" geht für Österreich in die Endrunde zum Jugendkarlspreis 2017. Der Preisträger wird von einer europäischen Jury unter den 28 nationalen Vorauswahlsiegern ausgewählt und erhält den Preis am 23. Mai in Aachen verliehen.

"Explosion of Peace #Friedenstaube" wurde von Jugendlichen aus Vorarlberg initiiert, um die Jugend Europas zusammenzubringen und einen Beitrag zum Frieden zu leisten. Ausgehend von einem Flashmob in Bregenz, bei dem 50 Jugendliche symbolische Zäune umwarfen, wird die Jugend Europas aufgerufen, ihre Vorstellungen von einem friedlichen Miteinander zum Ausdruck zu bringen. Die gesammelten Beiträge werden dem Europäischen Parlament in in Form eines Kunstobjekts, der #Friedenstaube, vorgestellt.

Gerade in Zeiten, in denen die Zukunft der Union debattiert wird, war die Jury war vor allem vom Engagement der Jugendlichen begeistert, den Vorstellungen der Jugend Gehör zu verschaffen.

Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis ehren das Europäische Parlament und die Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen Jugendliche, die mit ihrem Engagement zur europäischen und internationalen Verständigung beitragen und als Vorbilder dienen, weil sie Beispiele dafür bieten, wie die Europäer "in Vielfalt geeint" als Gemeinschaft zusammenleben.

Rückfragen & Kontakt:

Informationsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu