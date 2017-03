Frauenberger ad Integrationspaket: Meilenstein in der Integrationspolitik

Wien (OTS) - „Mit dem Integrationsjahr ist ein Meilenstein gelungen, denn Integration wird erstmals von Anfang an in einem flächendeckenden System organisiert“, betont die Wiener Sozialstadträtin Sandra Frauenberger zum Integrationspaket. Die Stadt Wien habe mit dem Prinzip „Integration ab Tag 1“ bereits seit 2015 sehr gute Erfahrungen gemacht, so Frauenberger weiter: „Ich bin sehr erfreut, dass dieser Paradigmenwechsel dazu führen wird, dass bereits für AsylwerberInnen Sprach- und Orientierungskurse österreichweit angeboten werden.“

Das Integrationsjahr baut auf den Integrationsangeboten der Länder auf und ist eine wichtige Unterstützung für Wien. Das Integrationsjahr wird sich gut mit den Maßnahmen aus dem Programm „Start Wien für Flüchtlinge“ und unserer Bildungsdrehscheibe kombinieren lassen: „Vom Kompetenzclearing über Sprachmaßnahmen bis zur Berufsorientierung können wir bereits bei AsylwerberInnen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit an einer raschen Integration arbeiten. Damit geben wir Chancen und Perspektiven.“

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Grubich

Mediensprecherin

Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: 01 4000 81235

E-Mail: stefanie.grubich @ wien.gv.at