FP-Seidl/Lindenbauer: Mit dem Frühling werden auch die Probleme am Praterstern mehr

Steigende Temperaturen bringen mehr Kriminalität

Wien (OTS) - Mit den ansteigenden Temperaturen und dem einhergehend schönen Wetter werden auch die Probleme am Praterstern wieder sichtbarer. Alleine gestern waren wieder zahlreiche Polizeieinsätze notwendig, um die - sich jetzt wieder zunehmend im Freien aufhältigen - Alkoholiker, Bettler und Drogendealer zu kalmieren.

Zwar hatte der Bürgermeister angekündigt, dass er sich nun durchaus auch ein Alkoholverbot vorstellen kann, aber derzeit wird noch "evaluiert". „Der gelernte Wiener weiß: das kann dauern“, drängt der Bezirksobmann der FPÖ-Leopoldstadt, LAbg. Wolfgang Seidl, auf rasches Handeln. Der Drogenkoordinator in Wien hat den Auftrag bekommen, sich in anderen Städten anzusehen, wie ein dortiges Alkoholverbot verordnet und umgesetzt wird. „Wir Freiheitliche hoffen, dass er diese Städtereisen bald hinter sich gebracht hat und dann - wie heute bereits erfolgreich in Graz, Innsbruck, Dornbirn oder Eisenstadt umgesetzt - auch am Wiener Praterstern schleunigst ein Alkoholverbot verordnet werden kann“, so der Leopoldstädter FPÖ-Klubobmann Franz Lindenbauer.

Die täglich 150.000 Menschen, die den Praterstern frequentieren, erwarten sich von den zuständigen Politikern Lösungen für sicht- und lösbare Probleme. „Jeder Tag ohne Alkoholverbot am Praterstern ist ein verlorener Tag für die Sicherheit der Bevölkerung“, so Seidl und Lindenbauer abschließend.

