Renner: EU-Aus für Gratisinterrailticket für junge Leute ist schwerer Fehler für europäischen Einigungsprozess

In den Händen künftiger Generation liegt die Zukunft der Union

St. Pölten (OTS) - Als „schweren Fehler für den europäischen Einigungsprozess und einen Rückschlag für die Bemühungen, die Europäische Union und ihre Bedeutung sowie ihre positiven Seiten den Menschen näherzubringen“, bezeichnet heute NÖ Landesvize LHStv. Mag. Karin Renner die von der EU-Kommission verkündete Absage eines Gratis-Interrails für junge Europäerinnen und Europäer. „In dem mehr als 150 Milliarden Euro umfassenden EU-Budget werden doch die paar hundert Millionen Euro - zumindest schrittweise - zu finden sein, um jungen Menschen ab 18. Jahre, in deren Händen die Zukunft der Union und des Einigungsprozesses schließlich liegen, die Möglichkeit zu geben, ‚europäische Erfahrungen zu sammeln‘“, so Renner.

Europa ist in vielen Köpfen noch immer nicht positiv angekommen und steht gerade aktuell vor großen Herausforderungen. Wann, wenn nicht jetzt, soll positives Lobbying gemacht werden? Derzeit werden jährlich rund 300.000 dieser Bahnfahrkarten verkauft, mit denen man für einige Wochen in Europa unterwegs sein kann. Sie kosten bis zu 480 Euro pro Stück. „Die Idee war, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben Europa zu bereisen, andere Länder und Menschen kennenzulernen und dabei Vorurteile abzubauen. Denn mit dieser persönlichen Erfahrung sorgen wir für mehr Zusammenhalt in Europa als mit teuren Werbekampagnen. Diese gute Idee sterben zu lassen könnte sich noch rächen“, so Renner abschließend.

