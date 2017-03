Sitzung der NÖ Landesregierung

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Fördervertrag mit dem Verein GLOBArt für die Jahre 2017, 2018 und 2019 wurde genehmigt.

Auch der Fördervertrag mit dem Verein „Klangräume“ für die Projekte „Klangraum Waidhofen“, „Projekt Klangraum im Herbst“ und „Projekt Dobra“ für die Jahre 2017, 2018 und 2019 wurde beschlossen.

Ebenso wurde der Fördervertrag zwischen dem Land Niederösterreich und dem Verein Internationale Chopin-Gesellschaft in Wien für die Durchführung der jährlich stattfindenden Konzertveranstaltungen des „Internationalen Chopin-Festivals“ in der Kartause Gaming in den Jahren 2017 bis 2019 genehmigt.

Beschlossen wurde auch, dem Verein „Theater zum Fürchten“ für den jährlichen Spielbetrieb des Stadttheaters Mödling sowie für die Sommerproduktion im Bunker Mödling für das Jahr 2017 einen Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 370.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Auch der Fördervertrag zwischen dem Land Niederösterreich und der Amstettner Veranstaltungsbetriebe GmbH für die Durchführung der jährlichen Aktivitäten des vom Fördernehmer veranstalteten „Musical Sommer Amstetten“ in den Jahren 2017 bis 2019 wurde beschlossen.

Der Verein „Kulturszene Filmhof Asparn – Verein zur Förderugn von Kunst und Kultur in Asparn/Zaya“ erhält für den jährlichen Spielbetrieb im Filmhof Asparn einen Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 130.000 Euro für das Jahr 2017.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse