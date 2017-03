„WELTjournal“ am 29. März: „Großbritannien – Startschuss für Brexit“

Im „WELTjournal +“: „Brexit – Wie konnte es so weit kommen?“

Wien (OTS) - Der Countdown zum Brexit hat begonnen. Am 29. März reicht Premierministerin Theresa May in Brüssel offiziell das Austrittsgesuch Großbritanniens aus der EU ein. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Cornelia Vospernik – zeigt dazu am Mittwoch, dem 29. März 2017, 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Großbritannien – Startschuss für Brexit“, für die Großbritannien-Korrespondentin Bettina Prendergast und EU-Korrespondent Peter Fritz quer durch die Lande besorgte Brexit-Gegner und euphorische Brexit-Anhänger trafen und über Herausforderungen und Hoffnungen sprachen.

In der anschließenden „WELTjournal +“-Reportage „Brexit – Wie konnte es so weit kommen?“ zeichnet um 23.05 Uhr BBC-Reporterin Laura Kuenssberg die dramatischen Ereignisse nach und zeigt, was für die Remain-Seite schieflief und wie die EU-Befürworter von denen, die die EU verlassen wollten, ausmanövriert und überholt wurden.

WELTjournal: „Großbritannien – Startschuss für Brexit“

Wie genau der Brexit aussehen wird und wie er das Leben für die Briten und die EU-Ausländer in Großbritannien verändern wird, ist immer noch unklar. Unter Auslandsösterreichern in London herrscht ebenso Alarmstimmung wie bei vielen britischen Unternehmen, die auf Arbeitskräfte aus Osteuropa angewiesen sind. Die EU-treuen Schotten überlegen neuerlich, sich von London loszusagen – damit steht nicht weniger als der Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs auf dem Spiel. In Europas Hauptstadt Brüssel wiederum sehen Tausende Briten einer ungewissen Zukunft entgegen. Sie arbeiten in EU-Institutionen und haben in Brüssel ihr eigenes „Little Britain“ aufgezogen, vom Cricketclub bis zur Theatertruppe – mit dem Brexit werden viele von ihnen wohl Brüssel verlassen.

WELTjournal +: „Brexit – Wie konnte es so weit kommen?“

Als die Briten am 23. Juni 2016 für den Brexit stimmten, glich das einem politischen Erdbeben. Der Premierminister trat nur wenige Stunden nach dem Referendum zurück, das britische Pfund fiel auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren, im Parlament in Westminster herrschte Chaos. Das Ergebnis war selbst für die Brexit-Befürworter völlig unerwartet. Wie hatte es so weit kommen? Was war in den Wochen und Monaten vor dem Referendum geschehen, dass die Briten überraschend mehrheitlich für den EU-Austritt votierten?

