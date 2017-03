3SI Immogroup wird Sponsor des Immobilien-Award Cäsar® - Bewerbungen noch bis Ende April möglich

Der etablierte Immobilien-Award Cäsar® wird am 14. September 2017 im Schlosstheater Schönbrunn verliehen. Ohne zahlreiche Unterstützer wäre das Ausrichten dieses Preises nicht möglich.

Wien (OTS) - Bereits vergangenes Jahr wurde die inhaltliche Leitung des Cäsar® von den Branchenvereinen FIABCI, ÖVI, RICS, Salon Real und dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO übernommen. Mit den daraus hervorgegangenen Änderungen des Wahlmodus, wurde auch die Finanzierung des Awards auf neue Beine gestellt. Maximal vier Hauptsponsoren ermöglichen gemeinsam mit den Branchenvereinen sowie dem Unterstützerkomitee „Freunde des Cäsar“ ein Fortbestehen des etablierten Preises. Drei der vier Hauptsponsoren konnten für den diesjährigen Immobilienaward bereits gewonnen werden.

Neben der willhaben internet service GmbH & Co KG und der Roland Schmid Group darf der Cäsar® 2017 nun auch die 3SI Immogroup zu seinen wichtigsten Unterstützern zählen. „Als Familienunternehmen mit der Erfahrung aus drei Jahrzehnten und über 150 erfolgreichen Immobilienprojekten setzt die 3SI Immogroup auf Tradition und Innovation. Deshalb ist es uns ein Anliegen, den Immobilienaward Cäsar zu unterstützen. Wir wollen damit Persönlichkeiten unserer Branche, die 2017 mit besonderen Leistungen aufgezeigt haben, vor den Vorhang holen. Für mich persönlich ist der Cäsar ein Zeichen, diesen Menschen - egal, ob Geschäftsführer, Projektleiter oder Makler -Danke zu sagen. Danke, dass sie sich vorbildhaft für unsere Branche engagieren und unser Ökosystem damit voranbringen," so Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, über den Immobilien-Award.

Über 3SI

3SI ist ein etabliertes Familienunternehmen mit über 150 erfolgreich abgeschlossenen Projekten. Schwerpunkte des Immobilienunternehmens sind der Kauf und die Revitalisierung von Zinshäusern, sowie die Neugestaltung von Dachböden. Seit 2012 investiert die 3SI Immogroup in Hotels und seit 2015 zählt zudem auch ökologischer Neubau zu ihren Geschäftsbereichen. Die Schwerpunkte liegen dabei etwa auf Niedrigenergiebauweise, begrünten Fassaden sowie auf Garagenplätzen mit Ladestationen für e-bikes. Das jüngste Geschäftsfeld der 3SI ist die Onlineplattform „Immomarie“.

Bewerbungsphase für den Cäsar® endet bald

Mit dem Cäsar® sollen herausragende Leistungen von Persönlichkeiten der Immobilienbranche aus den Jahren 2016/2017 ausgezeichnet werden. Egal ob GeschäftsführerIn, ProjektleiterIn, DienstleisterIn, VerkäuferIn, PlanerIn oder MaklerIn, jede Persönlichkeit der Immobilienbranche hat die Chance sich noch bis zum 30. April auf der Website www.immoaward.at für einen oder mehrere Cäsaren zu bewerben. Der Preis wird in den acht Kategorien BauträgerIn, ImmobilienverwalterIn, ImmobiliendienstleisterIn, ImmobilienmanagerIn, MaklerIn, Small Diamond, Cäsar International und dem Lebenswerk vergeben. Wer die Preisträger sind, wird in 2 Jurysitzungen eruiert und bis zum Galaabend am 14. September 2017 geheim gehalten. Die Verleihung findet unter der Anwesenheit von über 200 Entscheidern der Immobilienbranche im Schlosstheater Schönbrunn statt.

Detaillierte Informationen zum Cäsar 2017 finden Sie auch unter:

www.immoaward.at

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Plöchl

epmedia Werbeagentur GmbH

Millennium Tower, Handelskai 94-96

1200 Wien

T: +43 699 151 26 619

E: barbara.ploechl @ epmedia.at

W: www.epmedia.at