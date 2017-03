Österreichs Songcontest-Teilnehmer Nathan Trent in "Mahlzeit Burgenland" zu Gast

Eisenstadt (OTS) - In "Mahlzeit Burgenland", der Mittagssendung von Radio Burgenland, begrüßt Moderatorin Silvia Scherleitner morgen Mittwoch, dem 29. März 2017, Nathan Trent. Der Sänger und Songwriter vertritt Österreich beim diesjährigen "Eurovision Song Contest" in Kiew. "Running on air" heißt sein Beitrag, den er dazu auch selbst geschrieben hat.

Trent wurde 1992 in Innsbruck geboren. Er wuchs in einer Künstlerfamilie auf und wurde zweisprachig, Italienisch und Deutsch, erzogen. Schon früh zeigte sich seine musikalische Begabung und seine große Begeisterung für das Singen.

"Mahlzeit Burgenland", Montag - Freitag von 11.00 bis 13.00 Uhr auf Radio Burgenland. Die Rezepte der Gäste sind zum Nachlesen auf http://burgenland.ORF.at zu finden.

