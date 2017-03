Indische Vigilance Commission informiert sich über Korruptionsprävention in Wien

Wien (OTS/RK) - Bereits zum dritten Mal konnten sich Senior Vigilance Officers der für Korruptionsbekämpfung zuständigen Central Vigilance Commission und des Eisenbahnministeriums der Republik Indien mit Expertinnen und Experten der Internen Revision der Magistratsdirektion über die städtischen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung austauschen. Der Austausch, der diese Woche stattfand, wurde von der Internationalen Anti-Korruptionsakademie (IACA) mit Sitz in Laxenburg organisiert und begleitet. So wurden von Verena Preisl, stellvertretende Leiterin der Gruppe Interne Revision, und Roland Walka, Leiter des Wiener Antikorruptionstelefons (4000-82400), Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung durch das Ausbildungsprogramm, die Beratungs- und Meldehotline der Internen Revision sowie der HinweisgeberInnenschutz präsentiert. Der Nutzen interner Kontrollsysteme in der Prävention von Korruption wurde betont. Die Standards und Entwicklungen der Korruptionsprävention in der Wiener Stadtverwaltung wurden erläutert und konnten mit den fachkundigen TeilnehmerInnen ausführlich diskutiert werden.

Weitere Information im Internet:

www.antikorruption.wien.at

www.antikorruptionstelefon.wien.at

www.iaca.int

Pressebild in Kürze unter www.wien.at/pressebilder

