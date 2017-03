Juraczka/Kieslich: Klares Nein zum Parkpickerl in Simmering

Der Inkassomentalität der Stadt muss eine Absage erteilt werden – Es braucht endlich ein Gesamtkonzept

Wien (OTS) - „Die Parkraumbewirtschaftung in Wien ist eine reine Abzocke der Stadt. Wir lehnen das Parkpickerl im 11. Bezirk daher ab“, so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Simmering, Wolfgang Kieslich. Die ÖVP habe sich mit dieser Entscheidung Zeit genommen. Die Bezirksvorstehung hatte Mitte März drei Informationsveranstaltungen durchgeführt. Dabei waren drei Varianten für die von der Parkraumbewirtschaftung betroffenen Zonen vorgestellt worden. Vertreter der zuständigen Magistratsabteilungen, des ÖAMTC und der Wirtschaftskammer hatten dort die Vor- und Nachteile mit den Bürgern diskutiert.

Mitglieder des ÖVP Bezirksparteivorstands haben die Infoabende besucht. Die Argumente der Experten einerseits und die Sorgen und Fragen der Simmeringer andererseits wurden bewertet und führten zur Entscheidung, die Parkraumbewirtschaftung im Bezirk komplett abzulehnen.

„Die Hotspots des Parkraummangels liegen rund um die U-Bahnstationen. Dort stellen viele Pendler ihre Autos ab. Kommen die Kurzparkzonen würde dies zwar wegfallen, da aber jeder Simmeringer das Pickerl beantragen kann, würden die durch die schlechten Öffi-Verbindungen benachteiligten Anwohner der Randbereiche mit dem Auto zu den Stationen fahren und erst recht wieder alles zuparken“, so Kieslich. Eine Parkplatzgarantie habe man ja mit dem Pickerl nicht.

Eine vernünftige Lösung für dieses Problem wären Anrainerparkplätze. Die könnten auch ohne Parkraumbewirtschaftung ausgewiesen werden und zwar kostenlos für die betroffenen Bezirksbewohner. Dazu verweist Kieslich auf ein Gutachten des Verkehrsministeriums aus dem Jahr 2013, in dem die Städte und Gemeinden auf diese Möglichkeit hingewiesen wurden. Es sei typisch für die rot-grüne Stadtregierung, die Variante erst gar nicht in Betracht zu ziehen. „Die wollen erst das Pickerl einführen und abkassieren. Danach könne man vielleicht über Anrainerparkplätze reden“, so der Simmeringer ÖVP-Chef.

„Was es braucht ist endlich ein schlüssiges Gesamtkonzept. Die Versprechungen von Häupl und Vassilakou aus dem Frühjahr 2013 die Parkraumbewirtschaftung in Wien zu überarbeiten und zu reformieren, wurden bis heute nicht in die Tat umgesetzt. Dieses Konzept muss eine preisliche Staffelung der Parktarife beinhalten. Je weiter entfernt man von der Stadtmitte parkt, umso günstiger muss der Tarif ausfallen, um die Verkehrsströme schon möglichst früh abzufangen. Und wir brauchen bezirksübergreifende Lösungen. Der Domino-Effekt, der durch viele kleine Bezirkspickerl erfolgt, würde dadurch endlich abgewendet werden. Und ein neues Modell muss unternehmerische Aktivitäten endlich fördern und nicht torpedieren. Eine Parkraumbewirtschaftung, die für Erleichterungen, Lenkungseffekte und weniger Abzocke sorgt, ist notwendiger denn je“, so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka.

„Die ÖVP Simmering erteilt der Inkassomentalität der Stadtregierung eine klare Absage. Deshalb empfehlen wir der Simmeringer Bevölkerung bei der bevorstehenden Bürgerbefragung mit Nein zu stimmen“, so Kieslich abschließend.

