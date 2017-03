DDSG Blue Danube: Frühling am Schiff

Start in die Hauptsaison ab April 2017

Wien (OTS/RK) - Mit der Aussicht auf frühlingshafte Temperaturen startet die DDSG Blue Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, im April 2017 in die Hauptsaison. Obwohl die Donau dank der „City Cruise“ im Donaukanal an Bord der MS Blue Danube mittlerweile ganzjährig erlebbar ist, starten nun auch die anderen Schiffe der DDSG in die neue Saison.

Schifffahrten in Wien

Ab 01. April 2017 kann Wien im Rahmen der Großen Donaurundfahrt bei bis zu vier Abfahrten täglich mit der modernen MS Wien und der phantasievoll gestalteten MS Vindobona entdeckt werden. Die Bordrestaurants verwöhnen dabei mit einem abwechslungsreichen Speisen- und Getränkeangebot. Zusätzlich legt die MS Blue Danube vier Mal am Tag vom Schwedenplatz zur „City Cruise“ ab und führt durch das Herz der Stadt. In den Ferienmonaten Juli und August wird eine weitere fünfte Abfahrt der „City Cruise“ angeboten, ideal um das neue Zusatzangebot „Tea Time“ an Bord zu probieren: duftender Tee und köstliches Gebäck warten dort. Den Tag entspannt ausklingen lassen kann man an Bord der MS Wien bei einer Abendrundfahrt von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr, und dabei das beleuchtete Wiener Stadtzentrum und den Ausblick auf den Kahlenberg genießen. Die Abendrundfahrt lässt sich mit dem neuen Baustein „Dinnercruise“ zu einem romantischen Abendessen an Bord kombinieren.

Schifffahrten in der Wachau

Am Karsamstag heißt es „Leinen los“ ab Krems für die neu gestaltete MS Dürnstein, dem exklusivsten Schiff der Wachau. Das Schwesternschiff MS Wachau folgt ab Mai nach und zeigt den Schiffspassagieren ebenfalls die schönsten Seiten der Wachauer Kulturlandschaft im Rahmen der Wachauschifffahrt zwischen Krems und Melk. Die Route führt an den Wahrzeichen der Region vorbei, wie dem Stift Dürnstein, dem Tausendeimerberg oder dem Benediktinerstift Melk. Riesige Sonnendecks, gratis W-Lan und frisch zubereitete Schmankerl der Bordrestaurants laden zum Verweilen ein.

Ostern am Schiff

Der Ostermarkt in Schloss Hof lässt sich mit einer gemütlichen Schifffahrt verbinden. Am 02. April legt die MS Admiral Tegetthoff von Wien ab zu einer Frühstücksfahrt bis Hainburg, wo die Gäste bereits von Shuttlebussen erwartet werden, die sie in

wenigen Minuten zum Ostermarkt im Schloss bringen. Bei der Rückfahrt nach Wien ist Gelegenheit, die schönen Eindrücke Revue passieren zu lassen und ein köstliches Buffet an Bord zu genießen.

In Wien und der Wachau wartet zudem am 16. bzw. 17. April der Osterhase höchst selbst an Bord der MS Admiral Tegetthoff und der MS Dürnstein auf neugierige Kinder und hat für sie viele süße Sachen versteckt. Jedes Kind erhält ein prallgefülltes Osternest.

Neue Themen- und Erlebnisfahrten

Die DDSG Blue Danube bietet abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramme auf den Schiffen an. Dieses Jahr neu im Programm ist z.B. die Themenfahrt „Russian Night“ am 22. April an Bord der MS Admiral Tegetthoff mit Russkaja-Gründer und „Dancing-Star“ Georgij Makazaria. Am 24. Mai wird der Entertainer Marc Picher sein 25-jähriges Bühnenjubiläum an Bord der MS Admiral Tegetthoff feiern und das Publikum begeistern. In der Wachau steht am 15. Juni und am 14. August der regionale Wein im Fokus und wird an Bord der MS Dürnstein von den „Winzer Krems – Sandgrube 13“ bei einer Verkostung im Rahmen der Linienschifffahrt nachmittags präsentiert. Neu in der Wachau ist auch die in Wien bereits beliebte und bewährte Fahrt „Einmal Kapitän sein“, bei der man sich nach einer fachlichen Einschulung unter Aufsicht des Kapitäns selbst ans Steuer der 63 Meter langen MS Dürnstein wagen darf.

DDSG Blue Danube – Glücksmomente am Schiff

Die DDSG Blue Danube ist das größte Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs und verfügt über die größte Kompetenz auf der Österreichischen Donau. Mit rund 70 MitarbeiterInnen und sechs Schiffen auf der Donau wird nicht nur der Linienschifffahrt in Wien und der Wachau betrieben, sondern auch mit mehr als 200 Themenfahrten für abendlichen Spaß und Unterhaltung gesorgt. Um auch in Zukunft den hohen Standard der nautischen MitarbeiterInnen gewährleisten zu können, bildet die DDSG Blue Danube laufend 15 Lehrlinge im Berufsbild BinnenschifferIn aus. Als operativer Partner der Central Danube stellt die DDSG Blue Danube die Betriebsleitung und die nautische Besatzung für die beiden Twin City Liner und unterstützt im Ticketing und Vertrieb.

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH betreibt als eines der Nachfolgeunternehmen der früheren Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft seit 1996 die Personenschifffahrt in Wien und der Wachau. Das Unternehmen befindet sich jeweils zu 50 Prozent im Eigentum des Österreichischen Verkehrsbüros und des Wiener Hafens, einem Unternehmen der Wien Holding.

