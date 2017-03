Erfolg versus Erfüllung – Einsamkeit in der Arbeitswelt und ihre Folgen

4. Symposium gegen Einsamkeit in Wien soll Bewusstsein schaffen

Wien (OTS) - Viele sind betroffen, wenige reden darüber oder finden einen Weg heraus: Einsamkeit in vielen ihrer Facetten. Was darunter verstanden wird, welche Folgen Einsamkeit persönlich wie volkswirtschaftlich hat, und wie wir selbst unsere Arbeitskultur mitgestalten können, steht im Mittelpunkt des 4. Symposiums des Bioenergetischen Instituts. Expertinnen und Experten sprechen und diskutieren hierzu am Freitag, den 2. Juni 2017 ab 10 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung Alsergrund, Währinger Straße 43, 1090 Wien.

Anbei finden Sie die Presseinformation inkl. Programm.

DATEN & FAKTEN:

Ein Symposium für Führungskräfte, Personalisten & Interessierte



„Erfolg versus Erfüllung: Einsamkeit in der Arbeitswelt und ihre Folgen – Wege zum gemeinsamen Nenner“

Datum: Freitag, 2. Juni 2017, 10 bis 16 Uhr

Ort: Festsaal der Bezirksvorstehung Alsergrund, Währinger Straße 43, 1090 Wien

Unkostenbeitrag: EUR 25,- inkl. Mittagssnack und Getränke

Anmeldung unter: anmeldung @ bioenergetik.at

Organisatorin: Majda Moser, Bioenergetisches Institut

Für MedienvertreterInnen steht Majda Moser am Veranstaltungstag von 9 bis 9.45 Uhr vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Akkreditierung für das Symposium unter: anmeldung@bioenergetik.at

Pressefotos zum Download unter: www.bioenergetik.at/medien/pressefotos/

Wir freuen uns über Ihre redaktionelle Unterstützung!

Erfolg versus Erfüllung – Einsamkeit in der Arbeitswelt und ihre Folgen

Datum: 02.06.2017, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Festsaal der Bezirksvorstehung Alsergrund

Währinger Straße 43, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bioenergetisches Institut Wien

Sechsschimmelgasse 4/9, A 1090 Wien

Tel.: +43 (01) 3101333, Mobil: +43 (0) 664 3568048

mail @ bioenergetik.at | www.bioenergetik.at



Majda Moser

Mobil: 0664 3568048