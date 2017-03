D+H veröffentlicht neueste Ausgabe von Payments and Treasury Solutions News

New York (ots/PRNewswire) - DH Corporation (http://www.dh.com/) (TSX:

DH) ("D+H"), ein führender Anbieter technologischer Lösungen für Finanzinstitutionen in aller Welt, gab heute bekannt, dass die neueste Ausgabe seiner Payments and Treasury Solutions News nun zur Verfügung steht. Das dreimal jährlich erscheinende Magazin bietet Kunden von D+H sowie der Branche des Transaction Banking allgemein die neuesten Nachrichten von D+H und enthält relevante Artikel zu den Trends, die Einfluss auf die Geschäfte unserer Kunden haben.

Lesen Sie die neueste Ausgabe auf:

http://www.dh.com/expertise/e-magazine.

Der Leitartikel "Treasury and Payments in Uncertain Times: The Corporate Perspective" stellt Sichtweisen einer Reihe von Branchenexperten dazu vor, in welcher Weise Banken ihre Zahlungs- und Finanzabteilungsdienste fortentwickeln müssen, um Unternehmensschatzmeistern bei der Bewältigung der Herausforderungen zu helfen, denen sie sich gegenübersehen. Ein weiterer Artikel untersucht den Fortschritt der nordischen Länder hin zu bargeldlosen Gesellschaften sowie die Auswirkungen, welche dies auf die Menschen, die Geschäfte und die Banken gleichermaßen haben wird. Wendy Conley, Head of Product Management, Treasury, von D+H, bietet Einblicke darin, wie Banken wirkungsvoll das sich beschleunigende Tempo bei digitalen Innovationen nutzen können, um ihre Kunden besser zu bedienen. Die Ausgabe enthält ebenfalls die neuesten D+H-Kundennachrichten sowie Informationen zu bevorstehenden Ereignissen.

Über D+H

D+H (TSX: DH) ist ein führender Anbieter von Finanztechnologie; Finanzinstitutionen in aller Welt verlassen sich täglich auf dessen Unterstützung zugunsten ihres Wachstums und Erfolgs. Unseren Lösungen für weltweite Zahlungen, das Kreditwesen und Finanzen vertrauen fast 8.000 Banken, Spezialdarlehensgeber, Kommunalbanken, Kreditgenossenschaften, Regierungen und Konzerne. Der Hauptsitz von D+H befindet sich in Toronto, Kanada, und das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 5.500 Mitarbeiter, die leidenschaftlich gern mit Kunden zusammenarbeiten, um zukunftsgerichtete Lösungen zu schaffen, die ihre Anforderungen erfüllen. Auch angesichts seiner jährlichen Erlöse von über 1,6 Milliarden CAD wird D+H in den IDC Financial Insights FinTech Rankings und der Rangliste von American Banker's FinTech Forward als eines der bedeutendsten FinTech-Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter dh.com.

Patrick Kilhaney, Public & Analyst Relations Manager, Global Payments Solutions, D+H, +1 917 286 1053, patrick.kilhaney @ dh.com; Anthony Gerstein, Head of Investor Relations, +1 212 331 3937, anthony.gerstein @ dh.com; Cognito: +1 646 395 6304, dh @ cognitomedia.com