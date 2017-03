Willi zu Rupprechter: "Wie kann ein Umweltminister Benzin billiger machen?"

Grüne: Tanktourismus mit seinen schädlichen Folgen nicht fördern

Wien (OTS) - "In der ORF-Pressestunde am Sonntag war Umweltminister Rupprechter so zu verstehen, dass er – richtigerweise – das Dieselprivileg durch eine Angleichung an die höhere Benzinbesteuerung abschaffen möchte - schließlich betont er das seit Monaten. Kurz darauf folgt der umweltpolitische Rückzieher in der Tiroler Tageszeitung: Dort möchte er nämlich darauf verweisen, 'dass man die Anpassung der Spreizung zwischen Diesel- und Benzinbesteuerung auch andersrum vollziehen kann: Indem man die höhere Benzinsteuer auf das Niveau von Diesel anpasst.' Damit macht sich Minister Rupprechter völlig lächerlich“, kritisiert der Verkehrssprecher der Grünen, Georg Willi, die Umkehrung des Dieselprivilegs in eine Benzinpreissenkung scharf. „Wie kann ein Umweltminister zuerst den Klimavertrag von Paris abfeiern und dann fossile Energie billiger machen? Es ist nicht zu fassen.“

Diesel hat einen Marktanteil von 75 Prozent aller in Verkehr gesetzter Treibstoffe in Österreich. 57 Prozent der PKW-Flotte sind Dieselautos, dazu kommen dieselbetriebene LKWs, Kleintransporter und hunderttausende zusätzliche Dieselfahrzeuge. Haupttreiber und Ursache hinter dem Dieselboom ist die starke steuerliche Begünstigung von Diesel im Vergleich zu Benzin. Das 'Dieselprivileg' beträgt 8,5 Cent pro Liter - unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer sogar 10,2 Cent. “Minister Rupprechter weiß um den Tanktourismus mit allen Folgen. Er weiß um die Schädlichkeit des Diesels, sowohl bezüglich Stickoxiden als auch Feinstaub. Und dann dieser Unsinn”, hält Willi fest.

30 Jahre nach dem ÖVP-Politiker Josef Riegler, dem Pionier der ökosozialen Marktwirtschaft, haben wir einen Umweltminister, der überlegt, den Benzinverbrauch jährlich um 130 Mio. Euro steuerlich zu entlasten. Rupprechter sollte Erdölminister in einem OPEC-Land werden”, rät der Grüne Verkehrssprecher.

