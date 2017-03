Tag der offenen Tür beim City Airport Train

Dienstag, 11. April 2017, 9:30 – 17:00 Uhr CAT Terminal Wien Mitte (Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien)

Wien (OTS) - Tag der offenen Tür: Kinder entdecken den Wiener Flughafenzug CAT

- Gratis-Fahrt für Kinder unter 15 Jahren und bis zu zwei Begleitpersonen

- Gratis-Besuch der 1.800 m2 großen Besucherterrasse am Flughafen Wien

- Kinderschminken, Malstation und eine Zaubershow um 14.00 und 15.00 Uhr

Von 9:30 bis 17:00 Uhr haben Kinder mit Begleitung, Familien und alle Bahn- und Flughafeninteressierten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Wiener Flughafenzuges City Airport Train (CAT) zu werfen. Im Rahmen von kurzen Info-Vorträgen (Wie funktioniert eine Lok? Wie schnell fährt der CAT? Wie kommt der Koffer sicher und verlässlich vom City Check-In in das Flugzeug?) wird ein Überblick über die Leistungen und Abläufe des CAT gegeben.

Das bunte Rahmenprogramm am Terminal Wien-Mitte regt zum Mitmachen und spielerischen Lernen rund um die Themen Mobilität, Bahn und Flughafen an. Ein Zauberer sorgt für magische Momente und Kreativität spielt bei der Malstation sowie beim Kinderschminken eine große Rolle.

Richtig erlebbar wird das Gehörte bei einer kostenlosen Fahrt* zum Flughafen. Dort angekommen, passieren die BesucherInnen den CAT Schalter am Flughafen auf dem Weg zur 1.800 m2 großen Besucherterrasse des Wiener Airports, die an diesem Tag für die CAT-Passagiere kostenlos zugänglich ist.

Über den CAT:

Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport Train (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelste Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dank kundenorientierten Serviceleistungen wie City Check-In, persönlicher Beratung durch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mit Qualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum der Flughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB.

Mehr Informationen zum City Airport Train auf http://www.cityairporttrain.com

*Gratis-Fahrt für Kinder unter 15 Jahren und bis zu 2 Begleitpersonen - Zählkarten werden im CAT-Foyer ausgegeben.

