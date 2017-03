AVISO Jüdisches Museum Wien: „Trude & Elvis. Wien – Memphis - Hollywood“

Wien (OTS/RK) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, erzählt von 5. April bis 12. November 2017 in der neuen Ausstellung „Trude & Elvis. Wien – Memphis - Hollywood“ die Geschichte von Trude Forsher, Elvis Presleys jüdischer Sekretärin aus Wien, der 1938 die Flucht von Wien über London nach New York gelang. Durch einen in den USA lebenden Verwandten kam Trude mit ihren Eltern in die USA und schließlich nach Kalifornien, wo sie für den Verlag Hill and Range Songs arbeitete und schließlich Elvis Presleys Privatsekretärin wurde. In einer Zeit, als Frauen im Berufsleben noch nicht selbstverständlich waren, avancierte sie zu Elvis Presleys Werbemanagerin und erlebte seinen Aufstieg zum Superstar mit. Trudes Sohn James Forsher stellte dem Jüdischen Museum Wien für die Ausstellung ihren umfangreichen Nachlass mit zahlreichen Unikaten aus der frühen Glanzzeit des Rock ‘n‘ Roll-Zeitalters zur Verfügung.

Zeit: Dienstag, 4. April 2017, 10:30 Uhr Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien Ihre GesprächspartnerInnen sind: o Danielle Spera, Direktorin Jüdisches Museum Wien o Marcus Patka, Kurator Jüdisches Museum Wien o James Forsher Um Anmeldung unter presse @ jmw.at wird gebeten!

