Meidling: Letzter Tag der Ausstellung „Alles fließt“

Wien (OTS/RK) - Seit Ende Jänner läuft im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) eine Bilder-Ausstellung mit dem Titel „Alles fließt“. Jetzt endet die sehenswerte Schau: Nur mehr am Mittwoch, 29. März, werden die reizvollen Arbeiten der Malerin Karin Ostertag gezeigt. Geöffnet ist das Museum an dem Tag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr. In der Ausstellung sind Aquarelle und Werke in Mischtechnik zu sehen.

Der Eintritt ist kostenlos. Zu den Lehrern von Karin Ostertag zählen Herwig Zens und Christian Ludwig Attersee. Die Malerin unternimmt immer wieder Reisen im Inland und Ausland und lässt sich zu neuen Werken inspirieren. Dabei haben Wirklichkeit und Verfremdung ihren Stellenwert und impressionistische Einflüsse ebenso. Mehr Informationen: Telefon 817 65 98. E-Mails an die auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Museumsleiterin, Vladimira Bousska:

bm1120 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Meidling:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk