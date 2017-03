Wien-Margareten: 44-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Wien (OTS) - In der Embelgasse ist es am 27. März 2017 um 15.45 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wurde. Im Zuge von Aufräumarbeiten stürzte der Mann vom Dach einer Baustelle durch eine Lichtkuppel in das darunter liegende Stockwerk. Er wurde mit dem Verdacht auf Schädelbasisbruch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

