Wien-Favoriten: Fußgänger von Kleinmotorrad erfasst

Wien (OTS) - In der Favoritenstraße ist es am 27. März 2017 um 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-Jähriger wollte die Fahrbahn der Favoritenstraße queren, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einem Richtung stadtauswärts fahrenden Lenker eines Kleinmotorrades kam. Der Fußgänger kam zu Sturz und wurde vom Rettungsdienst mit einer Gehirnerschütterung, einer Fraktur, Abschürfungen und mehreren Prellungen in ein Krankenhaus gebracht.

