Landeskriminalamt Wien klärt Einbruchserie

Wien (OTS) - Polizisten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, ist es auf Grund von intensiven Ermittlungen und durchdachten Vernehmungsstrategien gelungen, sechs mutmaßliche gewerbsmäßige Einbrecher festzunehmen. Drei Männer (26 bis 30 Jahre alt) wurden im September 2016 bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am Saturnweg (14.) auf frischer Tat betreten und festgenommen. Vier mutmaßliche Komplizen (26 bis 35 Jahre alt) konnten auf Grund der akribischen Ermittlungen im Dezember 2016, ebenfalls in Wien, festgenommen werden. Derzeit können den Beschuldigten 29 Einbruchsdiebstähle im Zeitraum von März 2016 bis Dezember 2016 in verschiedenen Konstellationen und Bezirken nachgewiesen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 115.000 Euro. Die Tatverdächtigen hielten sich laut aktuellem Ermittlungsstand bereits die letzten 2 Jahre ohne Meldung und ohne Beschäftigung im Bundesgebiet auf. Im Zuge von Haus-und Wohnungsdurchsuchungen wurden Teile des Diebesguts sichergestellt und an die Opfer ausgefolgt. Die sechs Männer sind in Haft.

