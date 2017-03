LAbg. Sidl: „Führerschein vom Service-Center ums Eck!“

Gemeinden hin zu direkten Kompetenzcentern für BürgerInnen ausbauen

St. Pölten (OTS) - „Nicht 'Näher zum Bürger' sondern 'Direkt beim Bürger' - das muss die Devise für eine Neuordnung der Verwaltung in NÖ sein. Daher wollen wir die Gemeinden zu Kompetenzzentren aufwerten. Die BH´s bleiben als Verwaltungseinheiten mit ihren ausgezeichneten fachlichen Kompetenzen ein starker Partner für die Kommunen", so der Verfassungssprecher der SPÖ-NÖ LAbg. Dr. Günther Sidl.

Sidl weiter: „Klassische Beispiele für Leistungen, die bürgernah besser bei der Gemeinde aufgehoben wären sind das Ausstellen von Reisepässen, Führerscheinen oder auch die Antragstellung für Förderungen oder Sozialleistungen. Es geht auch darum, Ressourcen in den Bezirksverwaltungsbehörden frei zu spielen, um sich für die immer neuen Herausforderungen bestmöglich zu rüsten. Keine Einschnitte sondern mehr Möglichkeiten für eine optimale Aufgabenerfüllung der Bezirksverwaltung 4.0."

Eine klare Aufgabentrennung ohne Doppelgleisigkeiten müsse das Ziel sein. In vielen Gemeinden sei die Infrastruktur auch bereits top-modern und barrierefrei vorhanden.

„Die Politik ist angehalten in einen Verwaltungsentwicklungsprozess einzusteigen, der am Ende des Tages mehr Service direkt vor Ort bietet und seine Abläufe noch effizienter gestaltet. Egal wie die Strukturen der Zukunft heißen – BH´s, Regionalverwaltungen, etc. – und wo immer sie ihren Sitz haben werden müssen diese die Gemeinden noch stärker servicieren. Damit die Gemeinden und Städte ihre volle Aufmerksamkeit den NiederösterreicherInnen und deren Anliegen widmen können“, so Sidl abschließend.

