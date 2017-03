Neu ab 1. April: 500 Euro Zusatzförderung für Hybridheizungen

Brauchwasser-Wärmepumpe und Öl-Brennwertgerät helfen beim Heizkostensparen

Wien (OTS) - Mit zusätzlichen 500 Euro unterstützt Heizen mit Öl künftig den Ölkesseltausch, wenn zugleich eine Brauchwasser-Wärmepumpe installiert wird. Durch die Nutzung von Umgebungswärme oder Außenluft sparen Haushalte bei der Warmwasseraufbereitung bares Geld. Auch für den Tausch von Ölkessel in großen Gebäuden wurde die Förderung erhöht: Bei der Umstellung von Heizöl leicht auf Heizöl extra leicht sind bis zu 25.000 Euro möglich.

Wärmeerzeugung so effizient wie möglich – sehr einfach gelingt das mit einer Hybridlösung aus Öl-Brennwertgerät und Brauchwasser-Wärmepumpe. Brauchwasser-Wärmepumpen entziehen der Umgebungs- oder Außenluft Wärme und nutzen diese zur Warmwasserbereitung. Im Sommer können Haushalte so bis zu 75 Prozent Energie für die Warmwassererzeugung einsparen.

Entscheidet sich ein Heizungsbesitzer für die Erneuerung seiner Ölheizung und kombiniert sie mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe, so erhält er dafür eine zusätzliche Förderung von 500 Euro. Die finanzielle Unterstützung der Förderinitiative Heizen mit Öl kann ab 1. April 2017 beantragt werden und erhöht die Fördersumme für den Ölkesseltausch. Zur Erinnerung: Für die Erneuerung einer Heizanlage in einem Einfamilienhaus beträgt die Förderung 2.500 Euro. Den Umstieg auf ein modernes Öl-Brennwertgerät in Mehrfamilienhäusern mit drei bis zehn Wohneinheiten vergütet die Initiative mit 3.000 Euro.

1.000 Euro zusätzlich für Heizöl leicht Anlagen

Mit 1. Jänner 2018 dürfen nur noch Heizungen in großen Gebäuden mit einer Nennwärmleistung von mehr als 400 Kilowatt mit Heizöl leicht betrieben werden. In allen anderen Großanlagen muss die Ölheizung noch 2017 auf den Einsatz vom Heizöl extra leicht umgestellt werden. Heizen mit Öl unterstützt die Eigentümer dieser Anlagen finanziell beim Tausch ihres Heizkessels mit 1.000 Euro zusätzlich.

Besitzer von großvolumigen Wohnbauten und Nicht-Wohngebäuden wie Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Bürogebäude, Gewerbebetriebe, Kindergärten und Schulen können um eine Förderung ansuchen. Daher sind Förderungen von bis zu 25.000 Euro für besonders große Gebäude möglich.

Über Heizen mit Öl

Heizen mit Öl ist eine Initiative zur Förderung des umwelt- und klimafreundlichen Austausches von alten Ölheizungsanlagen durch moderne, sparsame und effiziente Geräte. Eigentümer der Heizen mit Öl GmbH sind der Fachverband der Mineralölindustrie, das Institut für Wärme- und Oeltechnik, kurz IWO-Österreich, und der Fachverband des Energiehandels.

