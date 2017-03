Josefstadt: Konzert mit Darya List und Kiron Tellian

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18, 1. Stock) spielen am Mittwoch, 29. März, zwei beachtenswerte Nachwuchsmusiker. Darya List (Violine) und Kiron Atom Tellian (Klavier) erhielten schon öfter Preise bei Wettbewerben. Beginn des Konzertes ist um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne angenommen. Die beiden Talente bringen bewegende Stücke von Bach, Liszt, Mozart, Paganini und weiteren namhaften Tondichtern zu Gehör. Auskünfte über das aktuelle Konzert und sonstige kulturelle Aktivitäten im Josefstädter Bezirksmuseum erteilt die ehrenamtlich tätige Museumsleiterin, Maria Ettl, unter der Rufnummer 403 64 15. Zuschriften an die Museumschefin via E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at

