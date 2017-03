Korrektur zu OTS0118 von 27.3.: Wiener ÖVP kritisiert Wohnpolitik der Stadt

"Nicht amtsführender Stadtrat Gernot Blümel hat heute, Montag, in einer Pressekonferenz seine Kritik an Wiener Wohnen erneuert. Hintergrund seien divergierende Aussagen betreffend die Anzahl leerstehender Gemeindewohnungen in Wien. Blümel behauptete, dass 20.000 Gemeindewohnungen leer stünden."

Nicht amtsführender Stadtrat Gernot Blümel hat heute, Montag, in einer Pressekonferenz seine Kritik an Wiener Wohnen erneuert. Hintergrund seien divergierende Aussagen betreffend die Anzahl leerstehender Gemeindewohnungen in Wien. Blümel behauptete, dass 20.000 Gemeindewohnungen leer stünden. Zudem kritisierte Blümel, dass die Wohnpolitik der Stadt „weder treffsicher noch sozial gerecht“ sei. Er forderte einen periodischen Gehalts-Check von BewohnerInnen sowie eine daraus resultierende Anpassung der Mieten an den marktüblichen Preis, die Möglichkeit die Wohnung zu kaufen oder aus der Wohnung auszuziehen. Abschließend wollte Blümel „leistbares Eigentum“ fördern, den nur dieses schütze vor Altersarmut.

