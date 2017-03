Wöginger: Stöger-Konzept zur Beschäftigungsaktion ist eine Kostenbombe für die Steuerzahler

Was zählt die Unterschrift des Sozialministers? – ÖVP wartet auf vernünftiges Konzept entlang der Regierungs-Vereinbarung = Miteinbeziehung von Gemeinden essentiell Was zählt die Unterschrift des Sozialministers? – ÖVP wartet auf vernünftiges Konzept entlang der Regierungs-Vereinbarung Miteinbeziehung von Gemeinden essentiell

Wien (OTS) - „Das Stöger-Konzept zur Beschäftigungsaktion 20.000 ist eine Kostenbombe für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und war so nicht ausgemacht. Die brennende Frage lautet daher: Was zählt die Unterschrift von Sozialminister Stöger unter dem Arbeitsabkommen der Bundesregierung?“, fragt ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger. „Mit seinen gestrigen – teils blumigen – Ausführungen und vollmundigen Ankündigungen offenbare der Sozialminister einmal mehr, dass er von Vereinbarungen der Bundesregierung wenig bis nichts hält. „Die Probleme am österreichischen Arbeitsmarkt sind akut. Während der europäische Trend nach oben zeigt, kann Österreich hier nicht aufholen. Und das, obwohl Österreich im Verhältnis zu anderen Ländern sehr hohe Summen in den Arbeitsmarkt investiert. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Arbeitsprogramm auf ein Bündel an Maßnahmen geeinigt und diese müssen nun Punkt für Punkt abgearbeitet werden. „Stöger hat es immer noch nicht begriffen: Er hat gestern keine Maßnahme aus dem Arbeitsprogramm präsentiert, sondern eine persönliche Idee, die in dieser Form von uns aufgrund abstruser Zahlenromantik nicht unterstützt wird.“

Außerdem drängt Wöginger darauf, dass die Gemeinden miteinbezogen werden. „Ich fordere Stöger auf, dass er die Gemeinden in die Diskussion miteinbezieht und mit Vertretern von Städten und Gemeinden, insbesondere auch des Gemeindebunds, Kontakt aufnimmt. Pilotbezirke halte ich für diese Projekt essentiell“, hält Wöginger fest.

Im Arbeitsprogramm der Bundesregierung sei klar festgeschrieben, wie die Maßnahmen zur „Beschäftigungsaktion 20.000“ zu gestalten sind und wie sie finanziert werden. „Stögers Programm entspricht eine Verdoppelung der Kosten. Denn ursprünglich war vereinbart, dass für den Zeitraum von zwei Jahren max. 200 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stehen“, so Wöginger. Ebenfalls vereinbart wurde, dieses Pilotprojekt im Herbst zu evaluieren. Erst nach erfolgreicher Evaluierung werden weitere 200 Millionen Euro für 2019 zur Verfügung gestellt. „Stöger überspringt diesen Punkt in gewohnter Manier, will stattdessen wahllos frisches Steuergeld in ein ineffizientes System pumpen. Da machen wir nicht mit. Wir gehen davon aus, dass die Unterschrift der SPÖ – vom Bundeskanzler abwärts – etwas wert ist und in Kürze ein vernünftiges Konzept auf dem Tisch der ÖVP landet.

Der Sozialminister ist nun gefordert, ein dem Arbeitsprogramm der Bunderegierung entsprechendes Gesamtkonzept vorzulegen. Erst dann wird die ÖVP in Gespräche eintreten.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und Social Media; Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp