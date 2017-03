Schmid Schrauben Hainfeld mit vielen Innovationen auf der Fastener Fair 2017

Hainfeld (OTS) - Schmid Schrauben Hainfeld (SSH) zeigt auf der diesjährigen Fastener Fair in Stuttgart (Halle 3, Stand 1894) vom 28.-30.03.2017 was Innovationskraft „Made in Austria“ bedeutet. Dabei wird SSH auf seine Stärken in der lokalen Fertigung, als auch auf das Knowhow von 175 Jahren in der Produktion von Verbindungselementen setzen.

Highlight auf dem Stand von SSH ist die Ankündigung der neuen RAPID® „Next Generation“, des RAPID® T-Lifts und der Stardrive GPR in Edelstahl A2. Aber auch eine innovative Idee im Endkundensegment wird seine Premiere feiern. SSH wird mit der „SixPack Promotion“ das Frühjahr einläuten und seine Kunden mit einem Fotowettbewerb einladen sich als echte „Einidrahra*“ zu beweisen.

Mehr unter: http://www.schrauben.at/

RAPID® und StarDrive GPR sind Eigenmarken von Schmid Schrauben Hainfeld



