CodeCheck-App vereint geballtes Wissen zu E-Nummern

Zürich/ Berlin (ots) - Die Schweizer App CodeCheck vereint für eine neue, umfassende Bewertung von Lebensmittelzusatzstoffen ab sofort das Wissen von der Verbraucherzentrale Hamburg und der Verbraucher Initiative und macht dieses mobil verfügbar.

Die Barcodescanner-App kombiniert ab sofort Einschätzungen von der Verbraucherzentrale Hamburg e. V. und der Verbraucher Initiative e. V. (Bundesverband) für eine umfassende Einschätzung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln. "Keine andere App verfügt über eine so fundierte Bewertung von E-Nummern," so CodeCheck Gründer Roman Bleichenbacher. "Wir freuen uns sehr, zwei neue renommierte Partner für die Einschätzung von Inhaltsstoffen an Bord zu haben."

"Mit Hilfe der App werden Inhaltsstoffe bewertet und man bekommt alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Dazu sollten auch Zusatzstoffe gehören, denn sie stecken heute in nahezu jedem Fertiglebensmittel", so Silke Schwartau, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale. Laura Gross von der Verbraucher Initiative fügt hinzu: "Mit der Bereitstellung der Informationen für die CodeCheck-App können Daten einer breiteren Öffentlichkeit und gerade der Zielgruppe Jüngerer mobil zugänglich gemacht werden."

Die Verbraucherzentrale Hamburg, die sich seit 1982 mit Lebensmittelzusatzstoffen beschäftigt, ist die erste Organisation im deutschsprachigen Raum, die mit einer Aufklärung zu E-Nummern begann. Ihre Broschüre "Was bedeuten die E-Nummern" erscheint bereits in der 68. Auflage. Die Verbraucher Initiative befasst sich seit ihrer Gründung im Jahr 1985 mit dem Thema. Dieses Wissen wird nun mobil verfügbar.

CodeCheck vereint in seiner Datenbank User-generierte Produktinformationen mit den Einschätzungen renommierter Experten wie Greenpeace (Schweiz), dem WWF oder dem BUND. So werden mit einem Scan des Barcodes neben den Einschätzungen von E-Nummern auch Informationen zu Gluten, Zucker- oder Fettgehalt in Lebensmitteln sichtbar. In Kosmetika werden Mikroplastik, Palmöl oder tierische Bestandteile angezeigt.

