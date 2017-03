Tendence 2017

Innovatives Sonderareal: Outdoor Living

Perchtoldsdorf (OTS) - Wie jeder Freiraum – vom Micro-Balkon über Dachterrasse bis hin zum parkähnlichen Garten – mit Leben gefüllt werden kann, zeigt vom 24. bis 27. Juni 2017 die Tendence in Frankfurt am Main.

Bei Outdoor Living steht ein bewusster Sortimentsmix im Vordergrund. Von Palmen und Pflanzgefäßen über Grills und Leuchten bis hin zu Lounge-Set finden Händler und Hoteleinkäufer alles, was Outdoor so attraktiv macht. Ganz im Stil innovativer Concept Stores besteht das Angebot aus ausgesuchtem Kern- und inspirierendem Zusatzsortiment. Damit ist der Outdoor Living Bereich der Tendence nicht nur Orderplattform, sondern vor allem auch Impulsgeber für den Point of Sale.

