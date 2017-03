Bench International Search Inc. ernennt im Zuge der weltweiten Neuerfindung der Biowissenschaften Friederike Sommer zum Senior Vice President mit Arbeitsplatz in Zürich

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Um die derzeitigen Herausforderungen im Zuge der weltweiten Neuerfindung der Biowissenschaften zu bewältigen, wurde Friederike (Fred) Sommer vor Kurzem zum Senior Vice President von Bench International Search Inc. ernannt. Das Unternehmen bietet anderen Unternehmen der Biowissenschaften eine leistungsorientierte Personalvermittlung und Personalberatung an. Sommer arbeitet von Zürich aus und wird mit ihrer Führungs- und Entwicklungserfahrung und erfolgreichen Karriere in den Biowissenschaften die Reichweite von Bench International in Europa und dem "Rest der Welt" vergrößern.

Im Jahre 2007 gründete Sommer die HBA Europe (Healthcare Businesswomen's Association), ein internationaler gemeinnütziger Verband zur beruflichen Förderung von Frauen im Gesundheitswesen. Derzeit gibt es Ortsverbände in der Schweiz sowie in Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien. Sie kann über 20 Jahre internationale Berufserfahrung als Senior Trainer und Senior Coach in verschiedenen Abteilungen im Gesundheitswesen und in der Pharmabranche vorweisen. Während ihrer beruflichen Laufbahn hat sie sich vorrangig auf die Entwicklung, Leitung und Umsetzung von diversen weltweiten Projekten und Schulungen konzentriert.

"Als angesehene Führungskraft in den Biowissenschaften in Europa bringt Friederike eine zielgerichtete Branchenwirkung für Bench International mit, die eine große Rolle spielen wird, wenn sich die Biowissenschaften neu erfinden und neue Maßstäbe setzen", erklärte Denise ("DeeDee") DeMan, Vorsitzender und Geschäftsführer von Bench International. "Friederikes Führungskraft- und Entwicklungskompetenzen und ihre Erfahrung in der Pharmaindustrie ermöglichen es Bench International, besser an vorderster Front zu stehen, wenn neue Maßstäbe in Europa und dem 'Rest der Welt' gesetzt werden", ergänzte DeMan.

Sommer konnte bereits Erfahrungen bei Novartis, Johnson & Johnson, Sandoz, Alcon, NI, Boehringer Ingelheim, RESMED Corporation und im Bereich Medizintechnik sammeln."Es ist mir eine Ehre, für Bench International arbeiten zu können, und ich freue mich bereits darauf, die weitere Entwicklung in dieser höchst innovativen Branche in Europa und weiteren Gegenden voranzutreiben", bestätigte Sommer.

Über Bench International Search Inc.

Bench International wurde 1974 gegründet und wirbt Führungskräfte an, die durchgreifende Veränderungen für Unternehmen der Biowissenschaften bewirken. Der Personalvermittler konnte bislang 98 % seiner Akquisen erfolgreich beenden und über ¾ der eingestellten Führungskräfte blieben mindestens 5 Jahre bei demselben Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Pharmazie, Gesundheitswesen und Biotechnologie sowie andere Bereiche der Biowissenschaften. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Los Angeles (Kalifornien). Weitere Niederlassungen und Führungskräfte befinden sich in San Francisco, Philadelphia, New Jersey, New York, Großbritannien, der Schweiz und Australien.

Ellen Paris

+1-760-413-0471