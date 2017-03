Air China veröffentlicht Sommer-

Herbst-Flugplan für 2017: Streckennetz mit Drehkreuz ausgebaut

Peking (ots/PRNewswire) - Seit 26. März 2017 gilt bei Air China der Sommer-/Herbst-Flugplan. Der neue Flugplan sieht 395 Flugverbindungen für Passagierflüge vor, darunter 102 internationale Routen, 14 regionale Routen und 279 inländische Routen in China. Es werden 180 Städte in 39 Ländern (und Regionen) angeflogen, einschließlich 64 internationalen Städten, 3 regionalen Städten und 113 chinesischen Städten. Air China bietet mehr als 8.500 Flüge und über 1,66 Millionen Flugplätze pro Woche an. Dank des umfassenden Streckennetzes und des Drehkreuzes in Peking kann Air China, vor allem seit dem Beitritt zur Star Alliance, bis zu 1.330 Flughäfen in 193 Ländern anfliegen.

Neue Flugverbindungen sind u. a. zwischen Shanghai - Barcelona, Peking - Astana (Hauptstadt von Kasachstan) und Peking - Zürich eingeplant. 2017 baut Air China ihr weltweites Streckennetz mit dem Drehkreuz in Peking weiter aus und bietet nunmehr Flüge in alle sechs Kontinente an: Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika und Ozeanien. Der Fokus der Erweiterung liegt auf Kernstädten.

Während des Sommer-/Herbst-Flugplans wird Air China die Strecken Shanghai - Barcelona, Peking - Astana und Peking - Zürich starten. Am 5. Mai wird die Verbindung Shanghai - Barcelona dreimal pro Woche mit einer A330-200 ins Programm aufgenommen. Am 1. Juni geht die Verbindung Peking - Astana mit drei Hin- und Rückflügen pro Woche in einer A320 an den Start. Und ab 7. Juni folgt die Verbindung Peking -Zürich, die viermal pro Woche mit einer A330-200 angeboten wird.

Diese neuen Verbindungen werden neue Brücken in der Luft zwischen China und Zentralasien und Europa bilden und zudem den wirtschaftlichen Austausch zwischen China und den Ländern entlang des Projekts "One Belt, One Road" erleichtern. Dieses Projekt der neuen Seidenstraße erleichtert die Zusammenarbeit zwischen China und anderen Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Tourismus und Kultur.

Die Anzahl der Flüge nach Amerika und Europa wird erhöht. Während des Sommer-/Herbst-Flugplans wird Air China die Kapazität von mehr als 10 internationalen Flugverbindungen erhöhen. Dies gilt insbesondere für Flüge nach Amerika und Europa, da während der Frühlings- und Sommermonate die Anzahl der chinesischen Reisenden nach Amerika und Europa weiterhin steigen wird. Als Reaktion auf die gesteigerte Nachfrage bietet Air China deutlich mehr Flüge nach Amerika an, z. B. auf den Strecken Peking - Houston, Peking - New York, Peking - Los Angeles, Peking - Washington, Peking - Vancouver und Peking -Montreal. Außerdem werden die Flüge nach Europa häufiger werden, z. B. auf den Strecken Peking - Minsk - Budapest, Peking - Warschau, Peking - Wien - Barcelona, Peking - München - Athen, Peking - Moskau, Peking - Paris, Peking - Stockholm, Peking - Mailand, Peking - Madrid - São Paulo, Shanghai Pudong - Paris, Shanghai Pudong - Frankfurt, Shanghai Pudong - Mailand, Lanzhou-Chengdu - Frankfurt und Chengdu -Paris.

Neben den vermehrten Flügen nach Amerika und Europa wird die Häufigkeit der Flüge auch auf Strecken nach Asien erhöht, so z. B. auf den Strecken Peking - Dalian - Hiroshima, Chengdu - Lhasa -Kathmandu und Chengdu - Hongkong.

Der Flugplan der CA189/90-Verbindung zwischen Peking - Taipei wird von Montag/Mittwoch/Freitag/Sonntag auf Montag/Dienstag/Donnerstag/Samstag umgestellt.

Die Anzahl der Flüge nach Westchina wird erhöht. Neben dem Ausbau des internationalen Streckennetzes hat Air China auch das Streckennetz in China weiter verbessert. Mit dem aktuellen Sommer-/Herbst-Flugplan kommen mehr Inlandsflüge ab Peking hinzu. Besonders erwähnenswert sind die Strecken Peking - Korla, Peking - Ürümqi, Peking - Ürümqi -Aksu, Peking - Zunyi, Peking - Liupanshui und Peking - Xichang.

Gleichzeitig werden mehr Flüge nach Ost- und Südchina angeboten, so z. B. auf den Strecken Peking - Xiamen, Peking - Hangzhou, Peking -Shiyan und Peking - Zhangjiajie. Bei Flugverbindungen nach Nordchina werden z. B. die Strecken Peking - Linfen, Peking - Tonghua, Peking -Ulanqab, Peking - Jiamusi und Peking - Qingdao häufiger angeflogen.

Der Dreamliner 787-9 wird für Peking - Madrid - São Paulo eingesetzt. In dieser Sommer-/Herbst-Saison wird Air China die Boeing 787-9, die auch als der Dreamliner bezeichnet wird, auf der Strecke Peking -Madrid - São Paulo einsetzen, um Fluggästen mehr Flugkomfort zu bieten. Air China setzt die Boeing 787-9 zudem auf der Strecke Peking - Shenzhen, Peking - Shanghai, Peking - Guangzhou, Peking - Chengdu, Peking - Rom, Peking - Los Angeles und Peking - Auckland ein.

