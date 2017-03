Spatenstich für die Greencity Graz in Straßgang

Feierlicher Spatenstich mit den Herren Landesrat Ök.-Rat Johann Seitinger und Gemeinderat Dr. Peter Piffl-Percevic am 27. März 2017

Graz (OTS) - In unmittelbarer Nähe zum Schloss St. Martin in Graz-Straßgang entsteht ein neuer, hochwertiger Wohn- und Lebensraum mit angeschlossenem Park: die Greencity Graz. Der feierliche Spatenstich für die über 300 Wohnungen wurde im Beisein von Herrn Landesrat Johann Seitinger und Herrn Gemeinderat Dr. Peter Piffl-Percevic am 27. März 2017 durchgeführt. Die sieben Wohnhäuser werden mit Sommer 2018 bezugsfertig sein. Die Wohnungsvermittlung erfolgt durch den Immobilien-Dienstleister s REAL.

Die lichtdurchfluteten Wohnungen der Greencity Graz variieren zwischen 46 und 128 m2 und verfügen alle über Terrassen oder private Grünflächen. Die Wohnhäuser erfüllen modernste Anforderungen hinsichtlich Bauweise sowie Energie- und Wärmeversorgung. Der großzügige, zusammenhängende Grünraum sorgt für viel Luftigkeit und Natürlichkeit und ist vielfältig nutzbar. Nahversorger, Dienstleister und medizinische Versorgung befinden sich in naher Umgebung, die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Verkehrsinfrastruktur sind ausgezeichnet.

Die Wohnanlage Greencity Graz wird im Auftrag der IVG Immobilienverwaltung GmbH realisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 gegründet und hat seinen Firmensitz in Jennersdorf. Das Familienunternehmen ist seit nunmehr fast 20 Jahren im Bereich der Verwaltung und Vermietung von eigenen Gewerbe- und Wohnimmobilien tätig.

Rückfragen & Kontakt:

IVG Immobilienverwaltung GmbH

office @ ivg.co.at

Tel.: +43 3152/4171-384

www.greencity-graz.at