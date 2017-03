AVISO: Endovaskuläre Therapie - Neuer Therapiestandard bei Schlaganfall in Wien

Allgemeines Krankenhaus, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien und KAV-Krankenanstalt Rudolfstiftung sichern rund um die Uhr Versorgung

Wien (OTS) - Mehr als 5.000 Schlaganfälle gibt es jedes Jahr in Wien. Zusätzlich zur Thrombolyse können nun ausgewählte, akute SchlaganfallpatientInnen mittels endovaskulärer Therapie behandelt werden. In Zusammenarbeit zwischen NeurologInnen und Interventionellen RadiologInnen wird minimalinvasiv, also ohne größere Schnitte, ein Gefäß wieder geöffnet und bewahrt so über 80 Prozent der behandelten PatientInnen vor den Folgen eines Schlaganfalles.

Eine Kooperation zwischen AKH Wien, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien und KAV-Krankenanstalt Rudolfstiftung stellt in Wien eine lückenlose Behandlung mittels endovaskulärer Therapie sicher.

Wir laden Sie zu einem ExpertInnengespräch ein. GesprächspartnerInnen sind:

Christian Loewe, AKH Wien/MedUni Wien

Eduard Auff, AKH Wien/MedUni Wien

Siegfried Thurnher, Barmherzige Brüder Wien

Wilfried Lang, Barmherzige Brüder Wien

Dimiter Tscholakoff, KAV-Rudolfstiftung

Elisabeth Fertl, KAV-Rudolfstiftung

Im Anschluss findet eine Führung zum Eingriffsraum der Klinischen Abteilung für Kardiovaskuläre und Interventionelle Radiologie im AKH Wien statt.

Bitte merken Sie vor:

Datum: Donnerstag, 30. 3. 2017, um 09:30 Uhr

Ort: AKH Wien, 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20, Medienzentrum, Ebene 06 (Eingangsgebäude)

