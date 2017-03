HNA General Aviation Investment Group nimmt zum ersten Mal an der Jahreskonferenz 2017 des Boao Forum for Asia teil

Boao, China (ots/PRNewswire) - HNA General Aviation Investment Group (HNA General Aviation) hat das "Boao-General Aviation Industry Development Forum" als eine Partnersitzung der Jahreskonferenz 2017 des Boao Forum for Asia erfolgreich organisiert. Das Thema der allgemeinen Luftfahrt wurde am Boao International Airport abgehandelt und erweiterte zum Ersten Mal die Serie der hochkarätigen Diskussionen des Forums.

HNA Group gründet neuen Bereich für die allgemeine Luftfahrt

Im Februar dieses Jahres unternahm HNA Group, die Muttergesellschaft von Deer Jet, mit der Gründung einer gewerblichen Investitionseinheit für die allgemeine Luftfahrt einen weiteren Schritt und führte eine Gruppe von Unternehmen zusammen, die jetzt als die größte ihrer Art in China gilt.

Die unlängst gegründete HNA General Aviation Group wird als umfassender Anbieter für die allgemeine Luftfahrt betrieben, einschließlich Privatjets, Helikopter, Flugplätze für die allgemeine Luftfahrt, Flughafenbau und -management, Investitionen in die Infrastruktur der allgemeinen Luftfahrt sowie, unter anderem, Ausbildungszentren für die allgemeine Luftfahrt. Angesichts des Umfanges der Vermögenswerte und der operationellen Kapazität handelt es sich bei der neuen Gruppe um den größten Mischkonzern in der allgemeinen Luftfahrt Chinas.

Prime Time und herausragende Konditionen für Wachstum in der allgemeinen Luftfahrt

Im Mai 2016 veröffentlichte Chinas Staatsrat die "Guidelines for the Promotion of the Sustainable Development of the General Aviation Industry" [Richtlinien für die Förderung von nachhaltigem Wachstum in der allgemeinen Luftfahrtbranche] und unterstrich damit die Notwendigkeit, die Servicekompetenz kurzfristig zu verbessern und die allgemeine Luftfahrt auf industriellem Niveau zu aktualisieren, was zu einer weiteren Steigerung des verbrauchsgesteuerten Wirtschaftswachstums führen wird.

Danach veröffentlichte Chinas Staatsrat am 19. Dezember 2016 den "13.Fünfjahresplan für die Entwicklung nationaler, strategischer, neuer Industrien", auf den eine Reihe neuer Richtlinien zur Unterstützung des Luftverkehrs und der Förderung von Investitionen in die allgemeine Luftfahrt folgte.

Die allgemeine Luftfahrt war ebenfalls ein Schlüsselthema der Diskussionen bei den "Zwei Sitzungen" des CPPCC und NPC im Jahr 2017. Feng Zhenglin, Administrator Secretary der zivilen Luftfahrtbehörde Chinas (CAAC) unterstrich erneut, dass sich seine Verwaltung auf die Förderung und Entwicklung der allgemeinen Luftfahrt konzentriert und ihr die strategische Richtung vorgibt.

Delegierte von Staatsstellen, Industrieführer, Fachleute aus der allgemeinen Luftfahrt und Wissenschaftler nahmen an den Sitzungen des Forums mit dem Thema "Addressing Issues for the Development of China's General Aviation Industry" [Auseinandersetzung mit den Problemen in Zusammenhang mit der Entwicklung der chinesischen allgemeinen Luftfahrtbranche] teil, um derzeitige Probleme und Strategien zu diskutierten und umsetzbare Lösungen zur Ermöglichung von Wachstum vorzuschlagen.

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170327/0861702917-a

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20170327/0861702917-b

Rückfragen & Kontakt:

Dan Feng

Tel./Mobiltelefon: +86-18610131198

E-Mail: danfeng @ hnair.com



Cui Qi +86-15022155658

dudu_cq @ 126.com

q.cui @ hnair.com

3606020300 @ qq.com