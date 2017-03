Feierliche Verabschiedung aus der Anwaltschaft von ÖRAK-Ehrenpräsident Dr. Benn-Ibler am 21. März 2017

Justizminister Brandstetter verabschiedete Dr. Gerhard Benn-Ibler nach 47 Jahren mit großen Ehren aus der Rechtsanwaltschaft vor rund 200 geladenen Gästen.

Wien/ Österreich (OTS) - Dr. Stefan Eder (Gründungspartner Benn-Ibler Rechtsanwälte) begrüßte im eindrucksvollen Palais Ephrussi (Sitz der Benn-Ibler Rechtsanwälte) rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft sowie Gesellschaft und leitete zum Fest- bzw. Fachvortrag „Herausforderungen der Bekämpfung der Internetkriminalität“ von Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter über. Der Bundesminister zeigte die aktuellen Problemfelder beim Datenschutz, der anlassbezogenen Datenspeicherung im Zusammenhang mit den rechtsstaatlichen Pflichten auf. Daraus folgend war zu erkennen, dass der Wunsch nach Anonymität bei der rechtsstaatlichen Strafverfolgung und Verteidigung gegen ungerechtfertigte Angriffe aus sozialen Netzen seine Grenzen haben muss.



Bei der Ankündigung des nächsten Festredners, bedankte sich Mag. Ivo Deskovic, Gründungspartner von Benn-Ibler Rechtsanwälte, sehr vertraut bei seinem Ausbildungsanwalt Gerhard Benn-Ibler für 28 gemeinsame Jahre und „dass er sein Partner sein dürfe“.



Der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK), Dr. Rupert Wolf, stellte seine Ansprache für Gerhard Benn-Ibler unter den Titel: „Ein herausragender Anwalt“. Er betonte die herausragenden Leistungen zum Wohl der Klienten, aber auch aller österreichischen Rechtsanwälte und deren nächste Generation. Rückblickend führte Benn-Ibler die Anwaltschaft gemäß den Ausführungen des ÖRAK-Präsidenten äußerst erfolgreich in das 21. Jahrhundert, indem er u.a. den elektronischen Rechtsverkehr, das elektronische Grund- und folglich das Firmenbuch initiierte. Zum Schluss bedankte sich Dr. Wolf im Namen von 6000 Anwälten und 2000 Konzipienten für Benn-Iblers Errungenschaften und übermittelte deren beste Glückwünsche.



Anschließend hat Dr. Erhard Grossnigg als langjähriger Freund und Klient sehr persönliche Worte aus gemeinsamen Erfahrungen gefunden und die menschliche Qualität des Rechtsanwaltes Gerhard Benn-Ibler ebenso herausgestrichen, wie seinen exzellente Beratungsqualität, die durch einen pragmatisch sachlichen Zugang gekennzeichnet war.



Zu guter Letzt trat der ÖRAK-Ehrenpräsident, Dr. Benn-Ibler, selbst ans Mikrofon und bekundete, dass die Resignation vom Berufsrecht und dieser festliche Anlass keinen Schlusspunkt für ihn darstellen und er auch in Zukunft von sich hören lasse. Nach 47 Jahren als Rechtsanwalt machte Benn-Ibler über die immensen Entwicklungen in seinem Berufsfeld aufmerksam. Der technische Fortschritt vom Schreibmaschine getippten Brief bis hin zum elektronischen Rechtsverkehr genauso wie die Rechtsentwicklung vom überbordenden österreichischen Recht hin zum EU-Recht. Abschließend bedankte sich Dr. Gerhard Benn-Ibler sehr wertschätzend bei allen Wegbegleitern, Mitarbeiten, Gästen und besonders persönlich bei Ehefrau Christa. Nach den guten und besonderen Worten, bat Benn-Ibler die Gäste zum Cocktail. Dabei unterhielten und diskutierten unter den rund 200 Gästen u.a. noch:

Mag. Dr. Eleonore Berchtold-Ostermann Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich

Dr. Brigitte Bierlein Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich

Bernward Brennikmeyer RCO-Partners Network, Präsident der Niederländischen Handelskammer in AT

DDr. Wolfgang Bogensperger, EU-Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Univ.-Prof Dr. Michael Enzinger Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien

Dr. Erich Hampel B&C Privatstiftung

Dr. Christian Helmenstein Chefökonom der Industriellenvereinigung

Dr. Gerhard Jelinek Präsident des Oberlandesgerichts Wien

Univ.-Prof. Mag. Dr. Dieter Kolonovits Präsident des Verwaltungsgericht Wien

Hon.-Prof. Dr. Rudolf Müller Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich

DI Michael Salzer Geschäftsführer Salzer Papier GmbH, Ehrenmitglied Industriellenvereinigung

Dr. Stefan Eder, Mag. Ivo Deskovic, Dr. Martin Geiger, Mag. Peter Solt, Mag. Ingo Braun, Dr. Werner Steinacher Partner der Kanzlei Benn-Ibler Rechtsanwälte



Hintergrundinformation

Dr. Gerhard Benn-Ibler

geboren 21. August 1940 in Niederösterreich, verheiratet, 2 Kinder

1963 Promotion an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien

1970 Zulassung zur Rechtsanwaltschaft

1990 - 2004 Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Wien

1993 – 2002 Vizepräsident des Österr. Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK)

2002 - 2011 Präsident des ÖRAK

bis 2009 Tätigkeit als Rechtsanwalt bei Weiss-Tessbach

seit 2010 Gründungspartner der Benn-Ibler Rechtsanwälte

seit 2011 ÖRAK-Ehrenpräsident

2017 Resignation von der Rechtsanwaltschaft



Benn-Ibler Rechtsanwälte

wurde im März 2010 von im Wirtschaftsrecht überaus erfahrenen Rechtsanwälten mit hoher Reputation gegründet. Partner sind Dr. Gerhard Benn-Ibler, Mag. Dr. Stefan Eder, Mag. Ivo Deskovic, Mag. Peter Solt, Dr. Martin Geiger, Mag. Ingo Braun und Dr. Werner Steinacher, der auch die 2016 gegründete Niederlassung in Salzburg leitet. Die Partner machen sich zum Ziel für Klienten höchste Qualität in direkter und persönlicher Betreuung erbringen zu können. Die schlanke Organisation von Benn-Ibler ermöglicht intern gebildete Teams, die spezifische Aufgabenstellungen und Herausforderungen effizient zu lösen.

