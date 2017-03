Adient kooperiert mit Boeing bei erweiterten Komfort- und Funktionalitätlösungen von Flugzeugsitzen und -interieurs

Detroit (ots) - Adient, plc (NYSE: ADNT), der weltweit führende Anbieter von Autositzen und Automobilinnenausstattungen, gab heute eine Kooperation mit Boeing im Rahmen innovativer Komfort-, Funktions- und Effizienzoptimierungen für die Sitz- und Innenraumausstattung von Verkehrsflugzeugen bekannt.

Durch diese Kooperation bündeln zwei der in ihren Branchen weltweit führenden Unternehmen ihre Fähigkeiten. Als größter Flugzeugbauer der Welt bringt Boeing seine umfangreichen Kenntnisse bezüglich der kommerziellen Luftfahrt und technischen Spezifikationen in die Kooperation ein. Darüber hinaus ist Boeing mit den Anforderungen der FAA-Zertifizierung bestens vertraut. Adient ist der weltweit größte Anbieter von Sitz- und Innenraumsystemen in der Automobilindustrie und bringt seine Expertise in den Bereichen Design, Komfort, Qualitätsanmutung, operationale Exzellenz und Lieferkettenmanagement in die Kooperation ein.

"Adient setzt seine weltweite Expertise und Führungsposition bei Fahrzeugsitzen und -interieurs gezielt zur Erarbeitung von echtem Kundennutzen und Wettbewerbsvorteilen in angrenzenden Mobilitätsmärkten ein", sagt Adient Chairman und CEO Bruce McDonald. "Durch den Dialog mit Boeing sind wir davon überzeugt, dass Adient auch in der kommerziellen Luftfahrt hinsichtlich des Komfort- und Funktionserlebens der Passagiere neue Maßstäbe setzen wird -aufbauend auf unserer Führungsposition im Fahrzeugsitzmarkt."

Das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Market Research, LTD prognostiziert für den Markt der Flugzeuginnenausstattung bis 2025 ein Volumen von 21,7 Mrd. USD. Dies entspricht für den Zeitraum von 2016 bis 2025 einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 Prozent. Die Branche ist auf eine geringex Anzahl von Anbietern beschränkt.

"Boeing produziert Flugzeuge auf Rekordniveau, unser Auftragsbestand hat einen Wert von über 400 Mrd. USD", sagt Kent Fisher, Vice President und General Manager, Supplier Management bei Boeing Commercial Airplanes. "Wir arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung von Mehrwerten für unsere Kunden. Ein verbessertes Optionsangebot sowie eine hohe Liefertreue im Markt der Sitz- und Innenausstattung für kommerzielle Verkehrsflugzeuge werden dabei an Bedeutung gewinnen."

Über Adient:

Adient ist ein global führender Anbieter von Automobilsitzen. Mit 75.000 Mitarbeitern in 230 Produktions- und Montagewerken in 33 Ländern weltweit produzieren und liefern wir Automobilsitze für alle Fahrzeugsegmente sowie für alle großen Automobilhersteller. Unsere Expertise umfasst alle Stufen des automobilen Sitzherstellungsprozesses, von einzelnen Komponenten bis zu kompletten Sitzsystemen. Unsere integrierten, firmeninternen Kompetenzen decken alle Entwicklungsschritte unserer Produkte von Forschung und Entwicklung über das Design bis zur Konstruktion und Produktion ab. Wir statten mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr aus.

