VERANSTALTUNGSHINWEIS: Osterfest im Wiener Tierschutzverein

Sonntag, 2. April von 13:00 bis 17:00 Uhr

Vösendorf (OTS) - Auch in diesem Jahr findet im Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf wieder das traditionelle Osterfest statt. Am Sonntag, 2. April 2017 von 13:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Besucher ein Ostermarkt mit vielen Stationen am Gelände des WTV. Auf dem hauseigenen WTV-Flohmarkt können die Gäste zudem das ein oder andere Schnäppchen ergattern oder sich einfach bei Kaffee, Kuchen und Brötchen verwöhnen lassen. Der Erlös der Veranstaltung kommt wie immer den Schützlingen des Wiener Tierschutzvereins zugute.

Mehr Informationen unter www.wiener-tierschutzverein.org

Das Programm im Detail:

Eingangshalle Hauptgebäude: Verkauf von Ostergeschenken, Aloe Vera Stand, Likörstand, Schätzspiel mit Gewinnmöglichkeit

Kinderstation im Castelli Stüberl: Osterbasteln, Sackhüpfen, Gesellschaftsspiele, Ostereiersuche, etc.

Katzenhaus: Rätselstation

WTV-Flohmarkt/Untergeschoß Haupthaus: Kaffee, Kuchen, Brötchen und Getränke

Kleintierhaus: Flohmarkt für Kleintierzubehör und Aquaristik, Schnitzeljagd

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher



Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8

2331 Vösendorf



Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

