Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi 2017 sind ab sofort erhältlich, und die F1® läutet eine neue Ära ein

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Yas Marina Circuit belohnt treue Fans beim Ticketkauf mit Frühbucherrabatten von bis zu 30 Prozent

Die Formel 1® ist wieder zurück. Und mit der neuen Saison 2017 wurden auch neue Regeln zum Design der Fahrzeuge eingeführt, was die Rennserie noch spektakulärer machen soll.

Und bei all dem Trubel um die neue F1®-Saison wird der Große Preis von Abu Dhabi auch in diesem Jahr wieder unglaubliche Ticket-Pakete für den FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX anbieten, speziell für Fans, Familien und Freunde der Unterhaltung.

Die Preise für 2017 bleiben in allen Ticket-Kategorien unverändert auf dem Stand von 2016. Dieses Jahr wird es allerdings wieder den "GP Parks Pass" geben und als Neuheit das "Kids Go Free"Paket, um für noch mehr Flexibilität und ein noch besseres Preis-Leistungsverhältnis zu sorgen.

Zu jedem 3-Tages-Grandstand-Ticket gibt es ein "Kids Go Free"-Ticket kostenlos dazu. Das bedeutet freien Eintritt für ein Kind unter 12 Jahren am Freitag zu diesem Grandstand; und zusätzlich freien Eintritt zur Yas Waterworld sowie zur Ferrari World Abu Dhabi.

Der "GP Parks Pass" ist ein Drei-Tages-Paket mit uneingeschränktem Zugang zu den Yas Island Parks (Ferrari World Abu Dhabi und Yas Waterworld) am Freitag, Samstag und Sonntag und kann nur bis zum 1. August erworben werden.

Wer vor dem 31. Mai bucht, kommt in den Genuss eines 30-prozentigen Rabatts und Geschäftskunden werden bei frühen Buchungen der vielfältigen Hospitality-Angebote für das Rennwochenende, inkl. neu angekündigter Produkte, ebenfalls mit Rabatten belohnt.

Al Tareq Al Ameri, CEO des Yas Marina Circuit, sagte: "Seit unserem Prämierenrennen in 2009 hatten wir nicht so viel Aufmerksam wie für das Rennen der diesjährigen Formel 1®-Saison. Die neuen technischen Regeln hatten nicht nur Auswirkungen auf das äußere Design der Fahrzeuge. Die Rennwagen wurden deutlich schneller und werden den Piloten somit noch mehr fahrerisches Können abverlangen. Wie wir schon in Melbourne gesehen haben, bieten die neuen Regeln ein vollkommen neues Erlebnis für alle Beteiligten. So wird es auch beim Großen Preis von Abu Dhabi sein."

Am Wochenende des Großen Preis von Abu Dhabi werden wieder erstklassige Musical-Künstler auftreten (Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag).

Weitere Informationen zu den Tickets, Preisen und Paketen erhalten Sie hier: http://www.yasmarinacircuit.com/en/formula-1/yashub-app

