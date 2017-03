Raiffeisen Bank beweist mit Omnikanal-Banking-Plattform von Backbase Agilität und Innovation

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Raiffeisen Bank, ein Mitglied der österreichischen Raiffeisen Group, hat Backbase, den Marktführer für digitales Omnikanal-Banking, ausgewählt, um seine neue Omnikanal-Banking-Plattform bereitzustellen. Die Raiffeisen Bank in Rumänien betreut über zwei Millionen Kunden, von denen 100.000 KMUs, 5.600 Großunternehmen und 1,9 Millionen private Bankkunden sind.

Backbase wird eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Raiffeisen Banks digitaler Banking-Architektur der nächsten Generation spielen, die eine nahtlose Anwendererfahrung für Privatpersonen, KMUs und Großunternehmen unterstützen wird. Zunächst wird eine geradlinige mobile App für Privatpersonen geliefert, dicht gefolgt von Web-Anwendungen für sowohl Einzelhandels- als auch Unternehmenskunden.

Die Raiffeisen Bank benötigte einen Partner, der das Niveau seiner Banking-Plattform verbessern würde, indem zusätzliche Funktionalitäten entwickelt werden und eine Transformation zu einer agilen und flexiblen Gestaltung stattfindet. Die Raiffeisen Bank möchte die Kundenerfahrung verbessern und neue innovative Funktionalitäten und Leistungen für seine Kunden auf digitalen Kanälen schneller bereitstellen. Daher wurde die Omnikanal-Banking-Plattform von Backbase ausgewählt, um die Bank beim Erreichen dieser Ziele zu unterstützen. Sowohl der visuelle Editor als auch die modulare Widget-Architektur von Backbase werden die Raiffeisen Bank in die Lage versetzen, innerhalb von Tagen oder Wochen schnelle Änderungen vorzunehmen zu können. Die neue Plattform wird die Agilität erheblich erhöhen und der Bank ermöglichen, schneller neue Funktionen auf dem Markt einzuführen.

"Für die Raiffeisen Bank war eine Aktualisierung ihrer Online-Systeme wichtig, um eine nahtlose Nutzererfahrung für alle ihre Kunden zu bieten, egal ob Privat- oder Unternehmenskunden", sagte Jouk Pleiter, CEO von Backbase. "Die Omnikanal-Banking-Plattform von Backbase bietet der Raiffeisen Bank die Geschäftsagilität, die sie benötigt, um den digitalen Bedürfnissen seines Kundenstamms besser nachzukommen, während die Bank gleichzeitig mehr Flexibilität sowie Eigenständigkeit bezüglich ihrer Plattform erhält. Wir setzen uns dafür ein, der Raiffeisen Bank zum Erfolg zu verhelfen und werden kontinuierlich unsere Präsenz in Zentral- und Osteuropa ausbauen."

"Die Implementierung von Backbases Technologie in unsere Plattform wird uns ermöglichen, agiler zu sein und uns den sich schnell wachsenden und wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen", kommentierte Bogdan Popa, Vice President Operations and IT bei der Raiffeisen Bank. "Unsere Kunden stehen bei allen unseren Unternehmungen an erster Stelle. Daher war eine Verbesserung unserer Online- sowie mobilen Plattformen erforderlich, um ihre Banking-Erfahrung und Kundenreise zu verbessern."

