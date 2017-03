DONAU Versicherung sucht Talente und schafft Arbeitsplätze in ganz Österreich

Vertriebsoffensive: 100 neue Versicherungs- und Vorsorgeberater gesucht /Lehrlingsinitiative: 20 Lehrlinge gesucht

Die DONAU ist der zuverlässige Versicherungs- und Vorsorgepartner in den Regionen Österreichs. Individuelle, persönliche Beratung verbunden mit hochwertigem Service sind Ansprüche, die für die DONAU an oberster Stelle stehen.

100 neue Vertriebstalente für Kundenservice

Zum weiteren Ausbau der Beratungskapazität plant die DONAU die Aufnahme von 100 neuen Versicherungs- und Vorsorgeberatern in ganz Österreich. Gefragt sind Persönlichkeiten, die exzellente Kundenberatung in den Mittelpunkt stellen und durch freundliches Auftreten sowie Kontaktfreudigkeit ihr Profil abrunden. Die DONAU folgt damit weiter der Strategie, Arbeitsplätze in diesem Bereich zu schaffen: Bereits im Jahr 2016 hat die DONAU Versicherung schon über 70 Versicherungs- und Vorsorgeberater aufgenommen und damit sichere Arbeitsplätze geschaffen.

„Die DONAU Versicherung hat sich als der Platzhirsch in allen Regionen Österreichs sehr gut etabliert. Wir zählen zu den Topversicherern am heimischen Markt und wollen diese Position weiter ausbauen“, erläutert Mag. Harald Riener, Vertriebsvorstand der DONAU und ergänzt: „Wir schaffen zukunftsorientierte Arbeitsplätze und suchen Beratungstalente in ganz Österreich, die kundenorientiert handeln, um den optimalen Versicherungsschutz für unsere Kunden zu bieten. Gefragt sind dabei Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Versicherungsbedürfnisse der Menschen.“

Lösungsorientiertes, selbstständiges Arbeiten – große Chancen

Die DONAU Versicherung bietet Profis, Einsteigern oder Umsteigern von Start weg eine fundierte Ausbildung als Basis für den künftigen Erfolg. Die Ausbildung erfolgt durch ein klar aufgebautes Schulungsprogramm, das mit der BÖV-Prüfung und dem Berufstitel geprüfte Versicherungsfachfrau bzw. geprüfter Versicherungsfachmann abschließt. Von Anfang an eingebunden in regionalen Vertriebsteams ergibt sich aus einem fixen Angestelltenverhältnis heraus die Möglichkeit, die Arbeit eigenständig zu gestalten und damit beispielsweise Beruf und Privates optimal zu vereinbaren. Darüber hinaus öffnen sich bei entsprechend erfolgreichem Engagement Karrieremöglichkeiten bis hin zum Direktor im Außendienst.

DONAU Lehrlingsinitiative – 20 Lehrlinge in ganz Österreich gesucht

Die DONAU Versicherung bildet zurzeit fast 50 Lehrlinge in ganz Österreich aus. Nach Abschluss der Lehrzeit besteht die Möglichkeit, eine Laufbahn im regional aufgestellten Vertrieb einzuschlagen. Die dreijährige, sehr praxisnahe Ausbildung bietet die Vermittlung umfassenden, praktischen Wissens über Versicherungen und Vorsorge, um die Kunden in allen Lebensbereichen und Abschnitten umfassend zu schützen.

„Den beruflichen Weg mit einer Lehre bei der DONAU zu beginnen, bedeutet eine interessante Berufslaufbahn einzuschlagen, die es ermöglicht, bei einer der Top-Versicherungen Österreichs, Karriere zu machen“, unterstreicht Mag. Harald Riener. „Die DONAU bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten in vielen Bereichen des Kunden- sowie Vertriebsservices. Sich gemeinsame Ziele stecken, eigene Ideen umsetzen – stets mit dem Fokus auf unsere Kunden – sind auch die Basis für den persönlichen Erfolg.“

Nach dem erfolgreichen Berufsschulabschluss und dem Ende der Lehrzeit bietet die DONAU die Einstiegsmöglichkeit im Vertrieb sowie einem interessanten Betätigungsfeld mit sehr guten Einkommensmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die DONAU als großes, österreichisches Unternehmen ein Arbeitgeber mit sozialer Sicherheit, der erneut das staatliche Siegel „Audit berufundfamilie“ erhielt.

