Lotto: Doppeljackpot mit 3 Millionen am Mittwoch

Vier knackten Joker Doppeljackpot und gewinnen je 164.500 Euro

Wien (OTS) - Am kommenden Mittwoch geht es wieder einmal um einen Doppeljackpot, denn am Wochenende hat es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser gegeben. Es wird dabei um rund 3 Millionen Euro gehen, und vielleicht ist dieser vierte Doppeljackpot des Jahres der erste, der auch geknackt wird. Denn die bisherigen drei haben sich jeweils zu Dreifachjackpots weiterentwickelt.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 75.100 Euro. Ein Oberösterreicher war dabei per Quicktipp erfolgreich; ein Kärntner setzte auf das System 0/07, erzielte damit noch einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl extra und erhöhte seinen Gesamtgewinn damit auf rund 77.300 Euro.

Joker

Beim Joker ging es am Sonntag um einen Doppeljackpot, und vier Spielteilnehmern gelang es, ihn zu knacken. Für ihr „Ja“ zum Joker erhalten zwei Kärntner, ein Niederösterreicher und ein Steirer jeweils mehr als 164.500 Euro. Der Steirer nutzte dabei die Mehrfach-Möglichkeit beim Joker, wählte auf seinem Wettschein fünf Joker Tipps und hatte mit dem fünften Tipp Erfolg.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.3.2017:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.838.941,60 – 3 Mio Euro warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 75.099,10 122 Fünfer zu je EUR 1.343,00 295 Vierer+ZZ zu je EUR 166,60 5.322 Vierer zu je EUR 51,30 7.848 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 90.634 Dreier zu je EUR 5,40 319.343 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 3 24 28 37 40 42 Zusatzzahl: 27

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.3.2017:

4 Joker zu je EUR 164.526,60 13 mal EUR 7.700,00 104 mal EUR 770,00 1.246 mal EUR 77,00 12.217 mal EUR 7,00 126.168 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 5 5 8 0 0 9

