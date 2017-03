„Dancing Stars“: Auch im Web mit dancingstars.ORF.at, TVthek.ORF.at und extra.ORF.at immer up to date

ORF TELETEXT ebenfalls mit umfassender Berichterstattung

Wien (OTS) - Der Countdown läuft – am 31. März eröffnen Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger live um 20.15 Uhr in ORF eins den „Dancing Stars“-Ballroom – und bereits ab heute, dem 27. März 2017, geht die Website zum ORF-Tanzevent online. Fans können auf dancingstars.ORF.at ab sofort alle Details über die neue Staffel, die Jury und die Stars erfahren und werden täglich mit exklusiven Storys, Bildern und Videos versorgt. Die TV-Shows selbst sind dann auf TVthek.ORF.at live und on demand zu sehen. Vervollständigt wird das multimediale Online-Package mit Specials auf extra.ORF.at. Auch der ORF TELETEXT informiert umfassend über die Shows.

Alles rund um den ORF-TV-Ballroom auf dancingstars.ORF.at

Wie schon in den Vorjahren ist dancingstars.ORF.at wieder die wichtigste Anlaufstelle für alle, die sich auch online über das Geschehen vor und hinter den Kulissen des ORF-Tanzevents informieren wollen. Die Seite bietet ein umfangreiches multimediales Angebot. Dieses reicht von aktuellen Storys und Bildern von Trainings, Proben und TV-Auftritten über Hintergrundberichte und exklusive Interviews bis hin zu Backstage- und Auftrittsvideos sowie Votings. Somit wird garantiert, dass alle Fans stets up to date bleiben. Auch via

https://www.facebook.com/ORFDancingStars und

https://twitter.com/ORFDancingStars können die Userinnen und User

aktiv mitfiebern. Die originellsten Postings werden unter „Best of Social" auf dancingstars.ORF.at veröffentlicht.

Umfassendes Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot auf TVthek.ORF.at

Die ORF-TVthek sorgt wie immer mit Live-Streams aller TV-Shows dafür, dass Tanzbegeisterte auch online und via Smartphone und Tablet immer live dabei sein können. Wer die Auftritte seiner Lieblingsstars nochmal bewundern oder Verpasstes „nachsehen“ will, dem bietet TVthek.ORF.at auch dazu Gelegenheit: Alle TV-Shows sind auch als Video-on-Demand verfügbar und im speziellen „Dancing Stars“-Themencontainer werden darüber hinaus alle Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanz-Event auf einen Blick zusammengefasst.

Mit ORF extra im Studio dabei

Wer direkt im Studio dabei sein möchte, der hat die Chance, auf extra.ORF.at Tickets für die Live-Shows zu gewinnen. ORF extra bietet zudem die Möglichkeit, sich via Newsletter regelmäßig über alle Facts zu Shows und Kandidaten informieren zu lassen. Wissenswertes rund um „Dancing Stars“ – unterhaltsam in ein Quiz verpackt – sowie die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ runden das Angebot von ORF extra ab.

Das ORF TELETEXT-Package

Auch via ORF TELETEXT können sich Fans stets auf dem Laufenden halten: In den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ wird ausführlich über das Geschehen vor und hinter den Kulissen berichtet, wobei neben Vor- und Nachberichten zu den Shows u. a. auch Interviews mit den „Dancing Stars“ auf dem Plan stehen.

