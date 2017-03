48.142 Besucher auf der pool + garden und Kulinar Tulln 2017

Der nächste Wachstumsschub der pool+garden Tulln, Österreichs größter Messe zum Start in die Gartensaison, und der zeitgleich stattfindenden Kulinar, Österreichs größter Genussmeile, auf 455 Aussteller hat sich ausgezahlt: mehr als 48.000 Besucher und damit +7,7% gegenüber dem bisherigen Rekordwert im Vorjahr waren vom Umfang des Angebotes begeistert. Gleichzeitig freuten sich die Aussteller über den so deutlichen Impuls für ihr Frühjahrsgeschäft Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln

Plus 7,7 Prozent gegenüber 2016 (44.707)

pool + garden Tulln: 280 Aussteller

Landeslehrlingswettbewerb der Floristen auf der pool + garden in Halle 8

Sonderschau Garten-Wohn-Welten beeindruckte 48.142 Besucher

Kulinar Tulln: 175 Aussteller

Attraktive Kochshows rund um Toni Mörwald, voller Erfolg mit Gastland Frankreich

POOL + GARDEN TULLN – die erste Gartenmesse der Gartensaison 2017

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startete das erste Highlight der Gartensaison 2017 – die pool + garden Tulln – Österreichs größte Messe für stilvolles Leben im eignen Garten. „Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe und verbindet den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. 280 Aussteller präsentierten Neuigkeiten und Trends bei Pools, Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung, Beschattung und Wintergärten.

„Bei der pool + garden Tulln gibt es ein sehr interessiertes Fachpublikum mit Bauabsichten, es ist für uns die beste Messe. Wir konnten neue Kunden aus Deutschland , Salzburg und Oberösterreich gewinnen.“ so Geschäftsführer Mag. Karl Blauensteiner von der Firma Dallhammer.

„Wir waren das erste Mal auf der pool + garden Tulln und haben hier unsere Marke bekannt gemacht und den Besuchern einen Überblick über unsere Produkte gegeben. Wir konnten sehr viele neue Kundenkontakte gewinnen.“ so David Mracek, Verkaufsleiter bei Sit-Well.

„Wir sind bereits zum vierten Mal Aussteller auf der pool + garden Tulln. Dieses Jahr hatten wir sehr viele interessierte Kunden mit konkreten Anfragen.“ so Titus Rühfel, Geschäftsführer von T&P Teich und Pool GmbH.

„Wir stellten heuer das erste Mal in den GartenWohnWelten aus. Wir konnten sehr viele Kundenkontakte gewinnen und es hat sich gelohnt, hier in Tulln zu sein.“ so Wilhelm Schumak von designcircle.

„Seit 14 Jahren sind wir Aussteller auf der pool + garden Tulln. Die Messe Tulln ist ein wichtiger Partner für unser Unternehmen und wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.“ so Robert Buzasi, Geschäftsführer von Master Pools GmbH.

„Wir hatten viele interessierte Besucher während der Messe. Der Trend geht zur weiteren Ausstattung und Poolüberdachung sowie Technik.“ so Alexander Aichinger von Aichinger Pools.

„Europaweit eine einzigartige Pool Show bei der sich Angebot und Nachfrage treffen! Wir sind seit 17 Jahren auf der Messe und mit der Messeorganisation sehr zufrieden.“ so Erich Artner, Geschäftsführer von Artner Handels GmbH - Pool Partner.

Kulinar Tulln: Österreichs größte Genuss-Messe

Mit 175 nationalen und internationalen Ausstellern ist die Kulinar Tulln Österreichs größte Messe für Genießer. Das Motto der Messe 2017 lautete: „Probieren, Schmecken, Erleben und Einkaufen“. Nationale und internationale Aussteller zeigten an 4 Messetagen alles Wissenswerte und aktuelle Trends zu den Themen Küche, Kochen, Bio, Vegan und Kulinarik. Tägliche Kochshows mit Starköchen rund um Toni Mörwald.

„Wir sind das erste Mal auf der Kulinar Tulln. Wir sind mit dem Messeverlauf sehr zufrieden und haben viele neue Kundenkontakte knüpfen können. Der Besucherstrom ist sehr groß und wir haben über 1.000 Kostproben verteilt.“ so Dominik Gschiegl vom rumzentrum.at.

„Wir konnten auf der Kulinar Tulln viele neue Kunden für Schnecken begeistern und sind mit der Messe sehr zufrieden.“ so Andreas Gugumuck von der Wiener Schnecken Manufaktur.

„ Die Kulinar Tulln ist ein fixer Bestandteil in unserem Marketingkonzept! Wir sind sehr zufrieden mit der Organisation der Messe und der Abwicklung vor Ort. Hier treffen wir zu 100% unsere Kundenzielgruppe!“ so Sandra Weiner-Uitz von Kenwood.

Tulln an der Donau – Österreichs Gartenhauptstadt

Die pool+garden Tulln war der Auftakt der Gartensaison am Messegelände in Tulln. Das absolute Highlight im Messekalender ist die „Int. Gartenbaumesse Tulln“ mit Europas größter Blumenschau. Unter dem Motto „Feste feiern, wie sie fallen“ verwandeln die besten österreichischen Gärtner und Floristen die Donauhalle mit 200.000 Blumen in ein Blütenmeer.

Terminaviso:

INT. GARTENBAUMESSE TULLN 2017 - Europas größte Blumenschau

Motto: „Feste feiern, wie sie fallen“

Datum: 31. August bis 4. September 2017

Öffnungszeiten: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Die „pool + garden Tulln“ und die „Kulinar Tulln“ finden von Donnerstag, 22. bis Sonntag 25. März 2018 statt.

