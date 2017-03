„DIE.NACHT“: Hosea Ratschiller präsentiert die „Pratersterne“ am 28. März

Mit Gunkl, dem Duo Machatschek, Martin Puntigam und Christoph & Lollo

Wien (OTS) - Die „Pratersterne“ erhellen am Dienstag, dem 28. März 2017, um 23.00 Uhr in ORF eins wieder „DIE.NACHT: Host Hosea Ratschiller begrüßt in der zweiten Folge des neuen ORF-Stand-up-Comedy-Formats eine bunt gemischte Riege an Kleinkünstlern. Mit dabei sind diesmal Gunkl, der über ein Zeitproblem philosophiert, das Duo Machatschek singt jahreszeitgemäß über Eier, „Science Buster“-MC Martin Puntigam kämpft um Ethik im Umgang mit Putzpersonal und Christoph & Lollo besingen, wie sich der Mann von heute im Haushalt verhalten sollte.

