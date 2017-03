Istria-Railer – die effiziente Lösung für südosteuropäische Ziele

DB Schenker Salzburg bietet einzigartige Bahn-Lösung nach Südosteuropa und spart dabei bis zu 80 Prozent CO2

Wien/Salzburg (OTS) - Die Bahn-Lösung Istria-Railer von DB Schenker bietet seinen Kunden ab jetzt eine einzigartige Direktverbindung zwischen Salzburg und Slowenien an, die den Warentransport nicht nur effizienter gestaltet sondern auf der Strecke auch noch bis zu 80 Prozent CO2 einspart.

Über Salzburg und Freilassing direkt an das Netz der DB Cargo angebunden und für alle Branchen konzipiert, ist der Istria-Railer ein Produkt für Einzelwagen und Wagengruppen, das in regelmäßigen Rundläufen zwischen Salzburg und Slowenien die Anbindung an den Hafen Koper sowie auch an das südosteuropäische Bahnnetz gewährleistet. Mittlerweile werden mit dem Istria-Railer beide Richtungen fünf Mal wöchentlich bedient. Das Angebot wird mit diesem Quartal um regelmäßige Containerverkehre zwischen Salzburg und dem Hafen Koper erweitert.

Effiziente Zug-Lösung spart bis zu 80 Prozent CO2

„Mit unseren Zügen, die komplett umweltfreundlich mit Strom betrieben werden, tragen wir dazu bei, dass im Gegensatz zu konventionellen Transporten über die Autobahn bis zu 80 Prozent CO2 gespart werden“, erzählt Christoph Böhm, Leiter Multimodal Solutions bei DB Schenker Salzburg. Die Vorteile des Zuges nutzt auch die Firma Schweighofer Fiber in Hallein, für die direkt aus dem eigenen Gleisanschluss im Werk, Warengruppen in den Istria-Railer eingegliedert werden. „Für Schweighofer Fiber zählt neben der ökologischen Nachhaltigkeit vor allem die absolute Zuverlässigkeit und Flexibilität, die DB Schenker Salzburg mit diesem Zug bietet“, bestätigt Anton Putz, Leiter Einkauf und Logistik in der Schweighofer Unternehmensgruppe.

Individuelle, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen

Mit dem richtigen Equipment, fachlicher Kompetenz und der Option sämtliche Wagengattungen einsetzen zu können, ermöglicht DB Schenker Salzburg über den eigenen Terminal in Bergheim mit direktem Gleiszugang, den Umschlag verschiedenster Waren aus/in Bahnwagen, kann Vor- und Nachläufe über das eigene Landesverkehrsnetz abbilden und verlässliche, individuell zugeschnittene Lösungen für alle Branchen- und Marktbereiche bieten.



DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

DB Schenker ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit 65.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Office für Südosteuropa (14 Länder, 5.300 Mitarbeiter).

Rückfragen & Kontakt:

Sabrina Novak, BA

Marketing & PR

DB Schenker in Österreich

Tel. +43 5 7686-210 124

sabrina.novak @ dbschenker.com

www.dbschenker.com/at