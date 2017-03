Arvato stockt bei Finanzdienstleister Intervalor auf und stärkt Präsenz in Brasilien

Ausbau der Wachstumsplattform Arvato Financial Solutions

Gütersloh / São Paulo (ots) -

- Anteil an brasilianischem Unternehmen nun über 80 Prozent

- Intervalor fügt sich hervorragend in Bertelsmann- und Arvato-Strategie ein

- Arvato-CEO Fernando Carro: "Mehrheit an strategischem Geschäft mit Wachstumspotenzial unterstützt Arvato-Internationalisierung"

Arvato Financial Solutions übernimmt die Mehrheit an Intervalor, einem führenden brasilianischen Unternehmen für Kredit-Dienstleistungen und Forderungsmanagement. Nach dem Markteintritt mit einer Minderheitsbeteiligung von 41,5 Prozent im Jahr 2015 hält der internationale Dienstleister Arvato nun 81,5 Prozent der Anteile an Intervalor und wird das Wachstum des Unternehmens im Heimatmarkt Brasilien und auch in Südamerika weiter ausbauen.

Fernando Carro, CEO von Arvato: "Ich freue mich, dass wir nach einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Kollegen von Intervalor den nächsten Schritt gehen und das Unternehmen nun weiter in die Zukunftsstrategie von Arvato integrieren. Wir werden gemeinsam sowohl das Finanzgeschäft in Brasilien und Südamerika ausbauen als auch den Know-how-Austausch vertiefen. Die Mehrheitsübernahme ist ein weiterer Baustein, um Arvato zu internationalisieren."

Die Mehrheitsübernahme an Intervalor erfolgt im Rahmen der Bertelsmann-Strategie, die unter anderem die Stärkung der Wachstumsplattform Finanzdienstleistungen sowie den Geschäftsausbau in den Wachstumsregionen Brasilien, Indien und China umfasst.

Intervalor wurde 1999 gegründet, um mit innovativer Technologie einen neuen Ansatz im brasilianischen Kredit- und Forderungsmanagement-Geschäft zu schaffen. Im Sommer 2015 hatte Arvato einen Minderheitsteil an dem Unternehmen erworben und angekündigt, weitere Anteile übernehmen zu wollen.

Bertelsmann in Brasilien

Bertelsmann ist über seine Unternehmensbereiche seit Jahren in Brasilien tätig. So verfügt Fremantle Media (Teil der RTL Group) über eine wachsende Präsenz und produziert etwa die lokalen Ausgaben ihrer erfolgreichen TV-Formate. Zu Penguin Random House gehört eine Beteiligung an dem brasilianischen Verlag Companhia das Letras. BMG ist durch die Übernahme des renommierten brasilianischen Musikverlags Basement Brazil seit diesem Jahr in dem südamerikanischen Land aktiv. Arvato bietet ein breites Portfolio an Dienstleistungen an. Seit Eröffnung eines Corporate Centers in São Paulo im Jahr 2012 investiert Bertelsmann darüber hinaus direkt sowie gemeinsam mit brasilianischen Fonds in Unternehmen aus den Bereichen Bildung und digitale Medien. Gemeinsam mit Bozano Investimentos ist das Unternehmen im Bildungsgeschäft über die Fonds "Bozano Educacional 2" sowie "BR Education Ventures" aktiv. Außerdem ist Bertelsmann Anteilseigner von Affero Lab, einem führenden Weiterbildungsunternehmen in Brasilien.

Über Arvato

Arvato ist ein international agierendes Dienstleistungsunternehmen. Fast 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern entwickeln und realisieren für Geschäftskunden aus aller Welt innovative Lösungen. Diese umfassen CRM-, SCM-, Finanz- und IT-Lösungen sowie Digital-Marketing-Services. Auf das Lösungsportfolio von Arvato setzen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen - von Telekommunikationsprovidern und Energieversorgern über Banken und Versicherungen bis hin zu E-Commerce-, IT- und Internet-Anbietern. Arvato ist ein Unternehmensbereich von Bertelsmann.

Über Intervalor

Intervalor ist ein brasilianischer Dienstleister, der spezialisiert ist auf Kredite, Inkasso-, Back-Office- und CRM-Dienstleistungen. Seit seiner Gründung 1999 ist eines der herausstechendsten Merkmale die ständige Suche nach Innovationen. Die damit verbundene Entwicklung eigener Technologie-Lösungen ermöglicht es Intervalor, seine Dienstleistungen den geforderten Mehrwert zu verleihen und durch die Optimierung von Geschäftsprozessen Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erzielen.

Durch eine detaillierte Analyse der Kundengeschäfte kann das Unternehmen jedem Kunden eine maßgeschneiderte, an Best-Practice-Methoden und Branchenspezifika orientierte Lösung anbieten. Das gilt vor allem für die Branchen Kreditwirtschaft, Immobilien, Kreditkartenprovider, Handel, Gesundheit, notleidende Kredite und Telekommunikation. Der Hauptsitz befindet sich in São Paulo. Intervalor beschäftigt dort an zwei Standorten insgesamt 3.000 Mitarbeiter.

Intervalor führt jährlich mehr als 1,5 Millionen Bonitätsprüfungen und 45.000 Kreditanträge durch, die Autokredite im Wert von über 400 Millionen brasilianischen Real zur Verfügung stellen. Die Firma bietet Services für 15 Millionen aktive Debitoren und 15.000 Kunden von IT-Lösungen. Alle Interaktionen summieren sich auf über 100 Millionen Kundenkontakte pro Jahr.

