UNIQA Österreich lanciert neues Krankenversicherungsprodukt

Mit Akut-Versorgt steht Patienten bei akuten Beschwerden medizinische Erstversorgung in der Privatklinik Döbling zur Verfügung

Kunden aus Wien, NÖ und dem Burgenland können den Zusatzbaustein ein Jahr gratis testen

UNIQA Österreich erweitert als größter heimischer Gesundheitsversicherer die Produktpalette um das Service Akut-Versorgt. Mit dieser neuen Versicherungslösung können Kunden mit akuten Beschwerden in der Nacht und am Wochenende einen Arzt in der Privatklinik Döbling aufsuchen. Peter Eichler, Vorstand UNIQA Österreich: „In einem ersten Schritt bieten wir durch den Standort Privatklinik Döbling dieses Zusatzservice unseren Kunden aus Wien und Umgebung an.“

Öffentliche Ambulanzen überfüllt

Vor allem bei akuten Beschwerden, die nicht lebensbedrohend sind, etwa Schnittverletzungen, Kreislaufprobleme oder Sportverletzungen, kann es in öffentlichen Erstaufnahmeambulanzen oft Stunden dauern, bevor die Patienten an der Reihe sind. „Wir haben uns dazu entschieden, dieses Produkt anzubieten, um Patienten die teilweise extrem langen Wartezeiten in den Ambulanzen von öffentlichen Spitälern zu ersparen. Mit dem neuen Angebot entlasten wir zudem die öffentlichen Ambulanzen“, so Eichler. In der Privatklinik Döbling sind Allgemeinmediziner und bei Bedarf Fachärzte von Mo. bis Do. zwischen 18 h und 8 h und von Fr. 16 h bis Mo. 8 h für Kunden von UNIQA vor Ort.

Medizinische Akutversorgung in Döbling

Das Produkt steht als Baustein zu einer Sonderklasse Versicherung oder einem ambulanten Tarif zur Verfügung. Es besteht bei akuten Beschwerden Anspruch auf eine medizinische Erstversorgung in der Privatklinik Döbling. Will ein Kunde die Leistung in Anspruch nehmen, wendet er sich in einem ersten Schritt telefonisch an das Kundenservice von UNIQA Österreich, welches in die Akutversorgung der Privatklinik Döbling direkt durchstellt. „Mit dem neuen Zusatzservice wollen wir in Österreich eine Lücke im ambulanten Bereich schließen, indem akute Beschwerden in der Nacht und am Wochenende rasch behandelt werden. Geht es um einen Zustand, in dem der Patient lebensbedrohend erkrankt ist, muss er weiterhin durch die Rettung in ein darauf ausgerichtetes Spital gebracht werden“, so Eichler. Die Verrechnung der Kosten läuft bei Kunden, die Akut-Versorgt versichert haben, direkt über UNIQA Österreich. Die Prämie für Akut-Versorgt liegt derzeit bei 5,86 Euro pro Monat. Wer sich für den Tarif entscheidet, bekommt für die ersten zwölf Monate die Prämie geschenkt.

100.000 Kunden nach einem Jahr

In einem ersten Schritt wird das Produkt nun jenen Kunden aus Wien, NÖ und Burgenland angeboten, die die Privatklinik Döbling gut erreichen können. „So ein Angebot funktioniert nur, wenn wir genügend Kunden dafür begeistern können. Wir erwarten, dass das Service gut angenommen werden wird. Im Idealfall können wir zum Jahresende auf 100.000 zufriedene Kunden blicken, die sich für Akut-Versorgt entschieden haben“, konstatiert Eichler. Der nächste Schritt wird sein, auch in anderen Ballungszentren die Infrastruktur für dieses neue Angebot noch im Laufe des Jahres aufzubauen. Diesbezügliche Gespräche sind bereits in Gange.

Erlebnisberichte von drei Akut-Versorgt Patienten

Susi A. genießt die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings in der Therme. Abwechselnd schwimmt sie ein paar Tempi im Außenbecken, und legt sich zum Trocknen auf eine Liege im Garten. Am Sonntagnachmittag macht sie sich auf den Weg nach Hause. Bei der Autofahrt muss sie öfters bei der Raststätte halt machen, weil sie starken Harndrang verspürt. Zuhause angekommen wird es immer schlimmer. Als sie es gerade noch auf die Toilette schafft, bekommt sie Panik, als sie bemerkt, dass ihr Harn eine rötliche Färbung aufweist. Erst vor kurzem hat sie Akut-Versorgt abgeschlossen. Sie greift zum Hörer. Wenig später wird sie in der Akutversorgung der Privatklinik Döbling behandelt. Bei einem Schnelltest stellt der Arzt fest, dass sie an einer Blasenentzündung leidet. Er verschreibt Antibiotika und krampflösende Medikamente.

Peter B. nutzt die milden Temperaturen des Wochenendes, um seinen Garten wieder auf Vordermann zu bringen. Nachdem er beim Baumarkt Erde gekauft hat, lädt er diese aus dem Auto aus und beginnt Blumen und Gemüse zu pflanzen. Jetzt steht noch die Hecke an. Schnell holt er die Heckenschere und beginnt mit der Pflege. Dann entspannt er auf der Couch vor dem Fernseher. Beim hinlegt, spürt er ein Ziehen im Rücken. Nach einiger Zeit will er aufstehen, kommt aber nicht richtig hoch vor Schmerzen. Als Akut-Versorgt Kunde ruft er gegen 19 Uhr bei UNIQA an und trifft nur eine halbe Stunde später auf einen Arzt in der Privatklinik Döbling. Bei der Untersuchung stellt sich glücklicherweise heraus, dass neurologische Symptome ausgeschlossen werden können, deswegen beginnt der Arzt mit einer Infusionstherapie zur Linderung der Schmerzen.

Hans H. geht am Montagabend nach einer längeren Pause wieder mal Fußballspielen. Nach der ersten anstrengenden Halbzeit kippt er mit dem linken Bein um. Er versucht weiter zu spielen, lässt es jedoch bleiben, weil das Bein zunehmend schmerzt. Als Kunde von Akut-Versorgt ruft er um 21:30 Uhr, also kurz nachdem er wieder zu Hause ist, bei der UNIQA Hotline an. Bei der Röntgenuntersuchung in der Privatklinik Döbling können noch in derselben Nacht schwere Verletzungen ausgeschlossen werden. Es handelt sich lediglich um einen verstauchten Knöchel mit leichter Bänderzerrung. Hans H. bekommt einen Spezialverband und eine Spritze, die Thrombosen vermeiden soll.

UNIQA Österreich

5.350 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,5 Millionen Kunden mit rund 9,7 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 420 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2015 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.



