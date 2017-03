Qualität und Kompetenz: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Eder übernimmt Geschäftsführung bei Schreiner Consulting GmbH.

Schreiner Consulting GmbH ist Rundumbegleiter im Sachverständigen- und Industriedienstleistungsbereich

Wien (OTS) - Mit 01.02.2017 übernahm Thomas Eder die Geschäftsführung von Schreiner Consulting GmbH. Das Unternehmen, das zur TÜV AUSTRIA Gruppe gehört, ist seit 1984 im Sachverständigen- und Industriedienstleistungsbereich national und international tätig. Der 44-jährige HTL-Ingenieur und Absolvent eines Fachhochschulstudiums für Automatisierungstechnik löst Dr. Franz Schreiner, den Firmengründer und langjährigen Geschäftsführer, ab.

Thomas Eder verfügt über vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Business Development und operativer Vertrieb, Personalverantwortung sowie Forschung und Entwicklung und bringt somit jede Menge Unternehmergeist in seine neue Aufgabe mit.

Gemeinsam mit seinem 40-köpfigen Team möchte er Kunden von der Projektplanung bis zur erfolgreichen Umsetzung am Markt begleiten. „Wir sehen uns als Rundumbegleiter für unsere Kunden und Partner. Von der Risikobeurteilung bis zur Umsetzung vorgeschlagener oder notwendiger Maßnahmen. Es ist unser Ziel, unseren Kunden bei jedem Auftrag nur eine Leistung zu bieten: die Beste! Ein hoher Anspruch, bei dessen Verwirklichung wir auf zwei Faktoren setzen; überlegenes, bereichsübergreifendes Know-how und die Qualität unserer Mitarbeiter. Beides garantiert Kunden und Partnern die bestmögliche Betreuung und Bearbeitung ihrer Projekte.“

Im Schadensfall steht das Team bei Schadensbeurteilung, -minderung, -behebung oder auch -abwicklung unterstützend zur Seite.

Schreiner Consulting GmbH mit Sitz in Linz verfügt über acht Standorte in Österreich und der Tschechischen Republik und ein internationales Expertennetzwerk in Partnergesellschaften.

